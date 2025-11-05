YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) dün öğle saatlerinde yaşanan borç-alacak tartışması kanlı bitti. Bir işletmeye alacak iddiasıyla giden şahsın silah çekerek etrafa ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırgan kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, OSB’de faaliyet gösteren PNRDOOR isimli işletmede meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Alpay Ç. bir süredir devam eden alacak verecek meselesi nedeniyle işletmeye gelerek yetkililerle görüşmek istedi. Görüşme kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle tartışmaya döndü. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı tabancayı çeken Alpay Ç., Tuğrul Pınardağ (37), Ahmet P. (35) ve Emrah P.’a (51) kurşun yağdırdı.

Silah sesleri OSB’de paniğe neden olurken yaralılar kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Tuğrul Pınardağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise tedavilerinin sürdüğü, durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Silah seslerinin ardından olay yerinden kaçan saldırgan Alpay Ç., Jandarma İstihbarat ve Asayiş ekiplerince başlatılan takip sonucu kısa sürede yakalandı. Şahsın OSB çevresinde arazide saklandığı tespit edildi. Üzerinde saldırıda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Saldırının ilk verilere göre alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığı değerlendirilirken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

OSB’deki bu kanlı saldırı, ticari anlaşmazlıkların gelinen noktada adeta can alıcı boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, sanayide faaliyet gösteren firmaların benzeri anlaşmazlıklarda hukuki yolları tercih etmesi gerektiğine vurgu yaptı.