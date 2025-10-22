YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa D. (79) idaresindeki 68ep... plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Nazile D. (81) araçta sıkıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve OSB Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

OSB İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçta sıkışan sürücü ve yolcu bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.