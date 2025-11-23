YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı ve Anadolu Otizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cennet İnceöz, son günlerde artan okul içi zorbalık vakaları ve bazı ailelerin tutumlarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnceöz, özellikle otizmli bireylere yönelik ayrımcılık ve şiddet vakalarının gündemde olduğu bir dönemde, “normal gelişim gösteren çocukların ailelerinin mağduriyet açıklamaları” ile ilgili de önemli değerlendirmeler yaparak toplumsal vicdana seslendi.

Son günlerde farklı internet sitelerinde yer alan ve zorbalığa maruz kalan çocukların ailelerinin açıklamalarını dikkatle takip ettiğini belirten İnceöz, yıllardır gelişimsel farklılığı olan çocukların toplumsal kabulü için büyük bir mücadele verdiklerinin altını çizdi.

İnceöz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sınıftaki diğer çocuklardan hiçbir farkı olmamasına rağmen zorbalığa uğrayan çocukların ailelerinin açıklamalarını okudum. Yıllardır gelişimsel farklılığı olan çocuklarımızın toplumsal kabulü ve sosyal hayata entegrasyonu için insanüstü bir mücadele veriyoruz. Geçen günlerde okulun merdiveninden otizmli öğrenciyi fırlatan müdür beye destek için basın açıklaması yapan aileleri de görünce anladım ki; günümüz insanı tevazu, hoşgörü gibi bizi biz yapan nice duygulardan iyice uzaklaşmaya başlamış.”

Çok sevdiği bir atasözünü hatırlatarak bugün gelinen noktayı değerlendiren İnceöz, sözlerine şöyle devam etti:

“Nush ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir.

Kötekten kastım elbette kısas değil. Ancak bir yaptırım olmazsa gidişat gerçekten içler acısı.”

“DİSİPLİN NOTLARI SİCİLE İŞLENMELİ, ZORBALIK EN AĞIR SUÇ SAYILMALI”

Cennet İnceöz, özellikle eğitim kurumlarında hızla artan şiddet ve zorbalık olaylarına ilişkin caydırıcı adımların şart olduğunu vurguladı.

İnceöz’e göre çözüm:

Zorbalığın en büyük disiplin suçu olarak kayıt altına alınması,

Disiplin notlarının öğrencinin siciline işlenmesi,

Sistematik olarak zorbalık yapan çocukların ailelerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından zorunlu eğitime alınması.

İnceöz, aksi halde toplumun güven duygusunun tamamen çökeceğini belirterek şu uyarıda bulundu:

“Yoksa kimse çocuğunu okula göndermeyecek, bilesiniz…”

Toplumsal duyarlılığın giderek zayıfladığı bir dönemde yapılan bu açıklama, hem veliler hem eğitim camiası hem de karar vericiler için önemli bir çağrı niteliği taşıyor.