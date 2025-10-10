YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi bacağından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, otogar içerisinde Y.D. ile K.Y. (43) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D., yanında bulunan tabanca ile K.Y.’ye ateş etti. Kurşunlardan biri K.Y.’nin bacağına isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede Hacılar Harmanı Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.