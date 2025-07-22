Aksaray Özel İdaresi'nde yeni dönem başladı

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Sayın Öztürk, özellikle kırsal altyapının güçlendirilmesi, yol ve içme suyu projeleri, tarımsal destekler ve köylerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi gibi konularda İl Özel İdaresi’nin çalışmalarına ivme kazandırmayı hedefliyor. Aksaray Valiliği koordinasyonunda yürütülecek yeni projelerin yanı sıra, mevcut yatırımların da hızlandırılması planlanıyor.

Kurum personeli ve il protokolü tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Öztürk, “Aksaray halkına hizmet etmekten onur duyacağım. İl Özel İdaresi, köylerimiz ve kırsal alanlarımız için önemli bir kuruluştur. Sorunların değil çözümlerin konuşulduğu bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz” diyerek yeni döneme dair mesajlar verdi.

Aksaray kamuoyunda memnuniyetle karşılanan atama sonrası, il genelinde pozitif beklentiler oluştu. Samet Öztürk’ün tecrübesi ve vizyonu, Aksaray Özel İdaresi'nin hizmet kapasitesini artıracak bir unsur olarak görülüyor.