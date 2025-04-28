Aksaray polisinden zehir tacirlerine darbe

Metin Kurt / Aksaray / Yeniçağ

Aksaray Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün titiz çalışması sonucu düzenlenen operasyonda, zehir tacirlerine büyük bir darbe indirildi.

Operasyonda 609,81 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 12,89 gram sıvılaştırılmış amfetamin ve 2 adet aseton ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Operasyon, şehirde uyuşturucu ağını çökertmek için sürdürülen çalışmaların bir parçası. Bonzai, düşük maliyeti ve yüksek bağımlılık riskiyle özellikle gençleri tehdit ediyor.

Yetkililer, bu tür maddelerin topluma verdiği zararı önlemek için gece gündüz çalışıyor. Aksaray Valiliği, vatandaşları şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeye çağırdı. Halkın desteği, bu mücadelede kilit rol oynuyor.

Aksaray Emniyeti, gençleri uyuşturucu batağından kurtarmak için operasyonlarını sıkılaştırıyor. Şehrin huzurunu koruma hedefiyle, benzer baskınların artarak devam edeceği belirtildi. Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı net: “Aksaray’da zehir tacirlerine göz açtırılmayacak!”