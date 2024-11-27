Aksaray polisini alarm geçirdiler: 4 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray polisini alarm geçirdiler: 4 kişi gözaltına alındı

Aksaray’da gençlerin kavgasına müdahale eden polis yetersiz kalınca takviye ekip istedi. Haber merkezinin takviye ekip anonsu üzerine alarm geçen il emniyet müdürlüğü olay yerine çok sayıda polis ve bekçi gönderdi. Güçlükle bastırılan kavgada 1 kişi yaralandı. 4 kişi gözaltına alındı.

Kavga, Pamucak Mahallesi 912 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle 5 gencin aralarında yaptığı tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Aksaray polisini alarm geçirdiler: 4 kişi gözaltına alındı

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken gençlerin polis memurlarına direnmesi üzerine olay yerine ivedi takviye istendi.

Haber merkezinin takviye anonsu üzerine alarma geçen bölgedeki bekçi ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek kavgaya müdahale etti.

Aksaray polisini alarm geçirdiler: 4 kişi gözaltına alındı

Çok sayıda polis ekibinin intikal ettiği olayda 4 kişi gözaltına alınırken, kafasından sopayla yaralanan 1 kişi de olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme ve araştırma başlattı.

Aksaray polisini alarm geçirdiler: 4 kişi gözaltına alındı

Aksaray polisini alarm geçirdiler: 4 kişi gözaltına alındı

Aksaray polisini alarm geçirdiler: 4 kişi gözaltına alındı

Aksaray polisini alarm geçirdiler: 4 kişi gözaltına alındı

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