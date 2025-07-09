Aksaray şehidini dualarla uğurladı

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Aksaray şehidini dualarla uğurladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekât bölgesinde, görev esnasında metan gazından zehirlenerek şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, memleketi Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı.

AKSARAY / METİN KURT

Şehit Özkanlı için düzenlenen cenaze töreni, Ortaköy Merkez Camii’nde kılınan öğle namazının ardından gerçekleştirildi. Cenazeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere; Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti, CHP ve İYİ Parti temsilcileri, askeri yetkililer, silah arkadaşları, sivil toplum kuruluşları, şehidin yakınları, hemşehrileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Tören boyunca gözyaşları sel oldu. Şehidin tabutuna sarılan ailesi, ayakta durmakta güçlük çekti. Omuzlara alınan şehit naaşı, dualar eşliğinde Ortaköy Şehitliği’nde toprağa verildi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, törende yaptığı duygusal konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır. Şehidimiz Özkan Özkanlı bu görevi şerefiyle tamamladı. Sahip çıktığı yetimler artık bizlere emanet. Gözün arkada kalmasın kardeşim. Hakkını helal et. Rabbim seni Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) komşu eylesin. Mekânın cennet, ruhun şad olsun.”

Aksaraylı şehit Özkan Özkanlı’nın adı, milletin gönlünde daima yaşayacak. Kahraman evladımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, silah arkadaşlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz.

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