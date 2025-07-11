Aksaray Teknopark’tan yerli teknolojiye ilk fatura desteği!

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray Teknopark, yerli üretim ve teknolojik bağımsızlık yolunda önemli bir adımı daha geride bıraktı. Bünyesinde faaliyet gösteren Sabakim Mühendislik Limited Şirketi, geliştirdiği yazılım ve otomasyon çözümünü Ar-Ge içi fatura ile ticarileştirerek Aksaray Teknopark’ta bu alanda ilk olmayı başardı. Bu gelişme, sadece firma açısından değil, aynı zamanda bölgesel girişimcilik ve milli teknoloji hamlesi adına da örnek teşkil ediyor.

YERLİ YAZILIM VE OTOMASYON ÜRÜNÜ SATIŞA SUNULDU

Sabakim Mühendislik tarafından yürütülen “Kauçuk Karıştırma Mikseri Hardware Dizayn” adlı Ar-Ge projesi kapsamında, kauçuk karıştırma süreçlerine yönelik yerli ve milli yazılım ile otomasyon sistemi tasarlandı. Söz konusu ürün, özellikle kauçuk ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların üretim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere hazırlandı.

Firmanın kurucusu Mehmet İnan, Aksaray Teknopark çatısı altında bu başarıya ulaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ticarileştirmesini sağladığımız Ar-Ge projemizin ilk fazında, kauçuk ve otomotiv gibi sektörlerdeki firmalarımızın yerli yazılım taleplerini karşıladık. Müşterilerimiz bu ürünü kullanarak ithalata bağımlı olmadan üretim yapabilecek. Bu süreçte bize rehberlik eden Aksaray Teknopark yönetimine içten teşekkür ediyorum.”

AKSARAY TEKNOPARK: GİRİŞİMCİLİK VE AR-GE’NİN YENİ ADRESİ

Aksaray Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Can Türker, gelişmenin, teknoparkın bölgesel Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemine katkılarının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı:

“Katma değerli ürünlerin bölgemizde geliştirilmesi, ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması ve bu tür projelerin yaygınlaşması Teknopark’ımızın temel hedefidir. Sabakim Mühendislik, hem sektöre hem de girişimcilere yol gösteren bir modeldir.”

ASÜ REKTÖRÜ ARIBAŞ: BAŞARILARIN DEVAMI İÇİN DESTEK SÜRECEK

Aksaray Üniversitesi Rektörü ve Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpay Arıbaş da yaptığı açıklamada, Sabakim Mühendislik’in gerçekleştirdiği ilk Ar-Ge içi fatura işleminin yerli üretim adına büyük önem taşıdığını belirtti:

“Yerli üretimi teşvik eden, dışa bağımlılığı azaltan ve ihracat potansiyeli taşıyan bu tür projeleri kıymetli buluyoruz. Üniversite ve Teknopark olarak bu başarıların artması için girişimcilerimizin her zaman yanında olacağız.”

GİRİŞİMCİLİĞİN VE YERLİ ÜRETİMİN KALESİ OLMA YOLUNDA

Aksaray Teknopark’ın bu örnek uygulamayla bir ilke imza atması, bölgedeki diğer girişimcilere de ilham kaynağı oluyor. Sabakim Mühendislik’in attığı bu adım, hem yerel kalkınmaya hem de Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine anlamlı bir katkı sunuyor.

Bu başarı, Aksaray Teknopark’ın sadece bir Ar-Ge üssü değil, aynı zamanda katma değerli üretimin ve girişimci ruhun yeşerdiği bir merkez olduğunu bir kez daha gösterdi.