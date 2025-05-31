Aksaray TSO, TOBB Genel Kurulu’nda güçlü temsil!

Aksaray / Metin Kurt

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 81. Genel Kurulu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ticaret ve sanayi odalarının katılımıyla Ankara'da, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (TOBB ETÜ) büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Ülkemizin ekonomik geleceğine yön verecek kararların alındığı bu önemli zirvede, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) da güçlü bir kadro ile yerini aldı.

Aksaray TSO, iş dünyasının nabzını tutan bu dev buluşmada Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Koçaş, Meclis Başkanı Sayın Fatih Tekin, Genel Sekreter Sayın M. Murat Yılmaz, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Sayın Sami Değirmenci, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sayın Miray Koyuncu ile Meclis Üyeleri Sayın İbrahim Talaşlı ve Sayın Mehmet Coşkun ile birlikte Aksaray’ı temsil etti.

Genel Kurul boyunca ülke ekonomisinin dinamikleri, dijital dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma, genç ve kadın girişimciliğinin artırılması gibi birçok stratejik konu gündeme taşındı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun liderliğinde gerçekleşen oturumlar, katılımcıların görüş ve önerileriyle zenginleşirken, ATSO heyeti hem Aksaray iş dünyasının vizyonunu yansıttı hem de bölgesel kalkınma için önemli temaslarda bulundu.

Aksaray TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, “81 ilimizin ortak aklıyla şekillenen bu buluşmalar, ülkemizin ekonomik yapısını daha da güçlendirecek. Aksaray iş dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini en üst düzeyde dile getirme fırsatı bulduk. TOBB çatısı altında yürütülen bu birlik ve beraberlik ruhu, bizlere gelecek adına umut veriyor” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen temsilcilerin ortak akıl ve istişare ile belirlediği politikalar doğrultusunda, iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik önemli adımların atılması bekleniyor. TOBB’un vizyoner yaklaşımıyla şekillenen bu genel kurul, yeni dönem için güçlü bir yol haritası sunuyor.

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB 81. Genel Kurulu’ndan aldığı enerjiyle, şehre ve iş dünyasına katkı sağlama kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.