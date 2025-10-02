Aksaray Üniversitesi 7. Kitap Günleri’nde yerini aldı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Kitap Günleri’nin açılış programına katıldı. Üniversite, İslami İlimler Fakültesi ve Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASÜSEM) aracılığıyla açtığı stantlarla etkinlikte yerini aldı.

YAYINEVLERİ, YAZARLAR VE KİTAPSEVERLER BULUŞTU

Aksaray’ın önemli kültürel organizasyonlarından biri haline gelen Kitap Günleri, bu yıl da yoğun bir katılımla başladı. Pazar Pazarı Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda yayınevi, yazar ve kitapsever bir araya geldi. Edebiyat, düşünce ve kültür dünyasının tanınmış isimleri de Aksaraylılarla buluşarak söyleşi ve imza günlerinde yer aldı.

ASÜ STANTLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Aksaray Üniversitesi, etkinlikte açtığı stantlarda hem akademisyenler tarafından yayımlanan eserleri tanıttı hem de ASÜSEM tarafından yürütülen eğitim programları hakkında katılımcılara bilgi sundu. Böylece üniversitenin kültürel ve akademik üretim kapasitesi, geniş bir kitleyle paylaşılmış oldu.

REKTÖR ARIBAŞ’TAN DAVET

Etkinliğe katılım sağlayan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Kitap Günleri’nin şehrin kültürel yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirterek organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aksaray Belediyesi’ne teşekkür eden Arıbaş, tüm öğrencileri ve kitapseverleri etkinliğe davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Siz değerli öğrencilerimizi bu önemli etkinlikte görmekten dolayı büyük bir mutluluk duyacağız. Birbirinden değerli yazarlar, şairlerle buluşma fırsatını kaçırmayın. Ayrıca aradığınız birçok kitabı da burada bulma imkânına sahipsiniz.”

5 EKİM’E KADAR SÜRECEK

Aksaray’da kültür ve edebiyatın kalbinin attığı 7. Kitap Günleri, 5 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.