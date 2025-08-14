Aksaray Üniversitesi, bilim ve teknolojide zirve yolunda: Dünya çapında ilkler ve rekorlar

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek son bir yıl içinde hayata geçirilen çalışmaları 14 başlık altında kamuoyuyla paylaştı. ASÜ Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak ve ASÜ Genel Sekreteri Ahmet Bülbül de yer aldı.

Arıbaş, üniversitenin hedefinin öğrenci başarısını artırmak, bilimsel çalışmaları daha ileri taşımak ve uluslararası arenada adından söz ettiren projelere imza atmak olduğunu vurguladı.

YENİ FAKÜLTELER VE ÖĞRENCİ SAYISINDA REKOR BEKLENTİSİ

ASÜ’nün 13 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul, 3 enstitü ve 19 araştırma merkeziyle faaliyet gösterdiğini belirten Rektör Arıbaş, 14’üncü fakülte olarak Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nin kurulduğunu açıkladı. Fakülte bünyesinde bölüm açma ve idari yapılanma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Arıbaş, 2025 yılı itibariyle öğrenci sayısının 18 bin 882 olduğunu, 2025-2026 akademik yılında bu sayının 22 bini aşmasının beklendiğini kaydetti.

TÜBİTAK PROJELERİNDE YÜKSELEN GRAFİ̇K

Bilimsel araştırmalarda önemli mesafe kaydettiklerini dile getiren Arıbaş, TÜBİTAK 2209-A kapsamında 2023’te 31 proje kabul edilirken, bu sayının 2024’te 58’e çıktığını ve 2025 yılı tamamlanmadan 42 projeye ulaşıldığını belirtti. ASÜ’nün öz kaynaklarından ayrılan BAP bütçesiyle ilk kez aynı yıl ikinci proje çağrısına çıkıldığına dikkat çekti.

Arıbaş, Stanford Üniversitesi’nin “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024” listesinde ASÜ’den 7 akademisyenin yer aldığını, NATO ödüllü yapay zeka projesi, gıdaların raf ömrünü uzatan uluslararası çalışmalar ve özgün uçuş kontrol teknolojisi gibi projelerin de üniversiteye prestij kazandırdığını aktardı.

MAKALE VE ATIF SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Scopus verilerine göre 2025’in ilk yarısında ASÜ’den 358 makale yayınlandığını, 7.603 atıf alındığını söyleyen Arıbaş, Web of Science verilerine göre ise aynı dönemde 285 makale ve 5.239 atıf elde edildiğini belirtti.

URAP verilerine göre ASÜ, 2000 sonrası kurulan üniversiteler arasında 34’üncü, Tıp Fakültesi bulunan üniversiteler arasında 64’üncü, Türkiye genelinde ise 89’uncu sırada yer aldı.

DÜNYADA BİR İLK: GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ BUZAĞI PROJESİ

ASÜ’nün araştırma merkezleri arasında dikkat çeken projelerden biri, TÜBİTAK destekli Genetiği Değiştirilmiş Buzağı Projesi oldu. Bu çalışmayla Türkiye’de ilk kez genetik olarak modifiye edilmiş buzağı elde edildi. Proje başarıya ulaşırsa dünyada bir ilk olacak.

Ayrıca TİKA destekli Balkan Eğitim Projesi kapsamında Kuzey Makedonya’da embriyo biyoteknolojisi üzerine eğitimler verilecek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE KÜTÜPHANE ZENGİNLEŞMESİ

ASÜM Mobil Uygulaması ile öğrenci ve personel işlemlerinin kolaylaştırıldığını, Tıp Fakültesi’nde dijital sınav sistemine geçildiğini belirten Arıbaş, kampüs genelinde Wi-Fi erişiminin güçlendirildiğini ifade etti.

Merkez Kütüphane’de 120 binden fazla basılı kitap, 33 bin e-kitap, 105 veri tabanı ve 20.184 kullanıcı bulunduğunu açıkladı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ ARTIYOR

2024/2025 akademik yılında 12 ülkeden 21 üniversite ile yeni protokoller imzalandı. Erasmus KA171 anlaşma sayısı 35’ten 75’e, ülke sayısı 23’ten 43’e çıkarıldı. Cezayir ve Moldova ile iş birliği protokolleri imzalanırken, Tunus Sfax Üniversitesi ile de görüşmeler yapıldı.

KAMPÜS VE YATIRIM HAMLESİ

Tıp Fakültesi Temel Bilimler binasının yüzde 33’ünün tamamlandığını, 2026’da hizmete gireceğini belirten Arıbaş, Teknopark binasında ise yüzde 95 seviyesine ulaşıldığını, bu yıl açılışının yapılacağını söyledi. 2024’te kampüste 8.300 fidan dikildiğini ve otomatik sulama sistemlerinin tamamlandığını belirtti.

MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ VE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

ASÜ, TÜBİTAK Milli Teknolojiler Atölyeleri Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ilk 20 üniversite arasına girdi. Proje için 30 milyon TL bütçe sağlanacak.

Teknopark’ta uluslararası firmalar ve Aksaray’ın önde gelen sanayi kuruluşlarıyla iş birlikleri kuruldu. Sabancı Grubu şirketlerinden Brisa, kampüste Teknoloji ve Etki Merkezi açtı.

KURUMSAL VE SPORTİF BAŞARILAR

ASÜ, YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edildi ve “Spor Dostu Kampüs” unvanını alan ilk 47 üniversite arasına girdi.

2024-2025’te 14 bayrak ödülü kazanarak toplam sayıyı 79’a çıkaran ASÜ, engelli öğrenciler ve ailelerine yönelik gönüllü danışmanlık hizmetlerini de sürdürüyor.

Toplantı, basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.