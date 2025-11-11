YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), akademik ve bilimsel başarılarıyla ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2025” listesine giren, Türkiye’nin en başarılı 10 bin akademisyeni arasında yer alan ve patent başarısı elde eden akademisyenlerle bir araya geldi. Düzenlenen törende, bilim dünyasına değerli katkılar sunan akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Hollanda merkezli Elsevier yayınevi tarafından yayımlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2025” raporunda, dünya genelinde ilk yüzde 2’lik dilime Aksaray Üniversitesi’nden altı akademisyen girmeyi başardı. Ayrıca, AD Scientific Index’in 2026 sıralamasına göre, ASÜ’den 28 akademisyen Türkiye’nin en başarılı ilk 10 bin bilim insanı arasında yer aldı. Bununla birlikte, ASÜ’lü akademisyenlerin geliştirdiği yenilikçi sensör tasarımları Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek üniversitenin bilimsel üretkenliğine önemli katkı sağladı.

“BİLİMSEL ÇITAMIZ HER YIL YÜKSELİYOR”

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, başarı gösteren akademisyenleri Sosyal Tesislerde düzenlenen yemekte ağırladı. Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse, Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül ve çok sayıda akademisyenin katıldığı törende, Prof. Dr. Arıbaş teşekkür belgelerini bizzat takdim etti.

Akademik başarıların, Aksaray Üniversitesi’nin kurumsal vizyonunu güçlendirdiğini belirten Rektör Arıbaş, “Üniversitemiz her geçen yıl akademik ve bilimsel anlamda çıtasını yükseltiyor. Bilimsel üretime katkı sağlayan tüm hocalarımıza imkânlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz. Bu buluşmalar sadece bir teşekkür vesilesi değil, aynı zamanda görüş ve önerilerinizi alarak geleceğe yönelik bilimsel stratejilerimizi şekillendirmemiz açısından da çok önemli” dedi.

“TATLI BİR REKABET BİZİ MOTİVE EDİYOR”

Türkiye’deki üniversiteler arasında son yıllarda yaşanan akademik atılım ve rekabete dikkat çeken Rektör Arıbaş, bu durumun ülkenin gelişimine büyük katkı sunduğunu vurguladı:

“Üniversitelerimiz hem birbirleriyle hem de kendi başarı geçmişleriyle yarışıyor. Bu tatlı rekabet bizi motive ediyor. Biz de Aksaray Üniversitesi olarak her yıl kendimizi aşmanın, bir önceki yılın üzerine koymanın gayreti içindeyiz. Diğer üniversiteler bir birim açarken biz iki birim açmanın mücadelesindeyiz. Çünkü bu rekabetin kazananı memleketimizdir. Akademik başarılarımızı daha da ileri taşımak için siz değerli hocalarımızla istişare halinde olmaya devam edeceğiz.”

“AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ARTIK BİLİM HARİTASINDA GÜÇLÜ BİR YER EDİNDİ”

Stanford Üniversitesi’nin raporuna göre Prof. Dr. Talat Baran, Prof. Dr. Tolga Taner, Prof. Dr. Fatih Mehmet Kandemir, Prof. Dr. Mehmet Sarı, Doç. Dr. Lalehan Akyüz ve Prof. Dr. Mustafa Işık, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2025” listesine girmeyi başardı.

Türkiye genelinde ilk 10 bin bilim insanı arasında yer alan 28 ASÜ akademisyeni arasında ise; Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Prof. Dr. Fatih Algı, Prof. Dr. Ümit Morsünbül, Prof. Dr. Hidayet Metin Erdoğan, Prof. Dr. Ayfer Menteş, Prof. Dr. Naim Uzun, Doç. Dr. Şenol Orakçı, Prof. Dr. Hüseyin Ünlü, Prof. Dr. Özgür Keleş, Prof. Dr. Hacı Özışık, Prof. Dr. Tuncay Türkben ve daha birçok isim bulunuyor.

ASÜ’LÜ AKADEMİSYENLERDEN PATENT BAŞARISI

ASÜ Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Melek Pamuk Algı ve Prof. Dr. Fatih Algı’nın “Floresans ve Kemilüminesans Çift Kanallı Kemosensörler İçin Jenerik Bir Platform” başlıklı çalışması, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek üniversitenin Ar-Ge gücünü bir kez daha kanıtladı.

YENİ HEDEF: AR-GE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof. Dr. Arıbaş, konuşmasında ayrıca Aksaray Üniversitesi bünyesinde Ar-Ge Koordinatörlüğü kurulacağını duyurdu. Bu yeni yapılanmanın, akademisyenlerin proje üretim kapasitesini artıracağını, sanayi iş birliklerini güçlendireceğini ve patent çalışmalarına destek sağlayacağını belirtti.

“Kapımız her zaman tüm akademisyenlerimize, öğrencilerimize ve personelimize açık” diyen Rektör Arıbaş, “Katkılarınız ve başarılarınız için teşekkür ediyorum. Aksaray Üniversitesi artık bilim dünyasında adından güçlü biçimde söz ettiren bir kurumdur” ifadelerini kullandı.

Tören, teşekkür belgelerinin takdimi, akademisyenlerin görüş ve önerilerini paylaşması ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.