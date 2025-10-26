YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş başkanlığında yürütülen kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarının bir yenisi, Ortaköy Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda düzenlendi. Kalite sürecinin üniversite genelinde etkin bir şekilde yürütülmesi, farkındalık oluşturulması ve sürdürülebilir bir sistemin tesis edilmesi amacıyla yapılan toplantıya akademik ve idari personel yoğun ilgi gösterdi.

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse ve Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül, Kalite Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Berkant Kayan, akademisyenler, idari personel ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi katıldı.

“AKREDİTASYON SADECE BİR BELGE DEĞİL, BİR SİSTEMDİR”

Toplantının açılışında konuşan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, yükseköğretimde kalite ve akreditasyon süreçlerinin üniversitelerin kurumsal kimliğini güçlendirdiğini belirtti. Akreditasyonun yalnızca bir belgeye sahip olmanın ötesinde, sistematik bir gelişim anlayışını temsil ettiğini ifade eden Arıbaş, “Amacımız kimsenin iş yükünü artırmak değil, aksine çalışmaların daha düzenli, daha ölçülebilir ve sürdürülebilir bir hale gelmesini sağlamak. Akreditasyon, belirli kriterleri yerine getirmeyi gerektiriyor. Bu nedenle önce kendi kendimizi değerlendirmeliyiz; yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı tespit etmeliyiz. Bu süreci doğru yönetirsek hem akademik hem de idari anlamda işlerimiz sistematik bir düzene kavuşacak” dedi.

“AKSARAY ÜNİVERSİTESİ GÜÇLÜ BİR POTANSİYELE SAHİP”

Rektör Arıbaş, kalite süreçlerinin başarısının tüm üniversite bileşenlerinin katkısıyla mümkün olacağını vurguladı. Şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir kalite yönetim sisteminin gerekliliğine değinen Arıbaş, “Her şeyi kayıt altına almak, yazılı hale getirmek ve sürekli güncellemek zorundayız. Aksaray Üniversitesi genç ama dinamik bir yapıya sahip; akademik potansiyelimiz oldukça yüksek. Aksaray da hızla gelişen bir şehir. Dolayısıyla akredite, ulusal ve uluslararası standartlarda bir üniversite olmayı fazlasıyla hak ediyoruz. Bu süreci başarıyla tamamladığımızda ASÜ, kalite alanında örnek gösterilen kurumlar arasında yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

KALİTE SÜRECİ BİLGİLENDİRMELERİ YAPILDI

Toplantının devamında ASÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Köse, Kalite Sorumlusu Öğr. Gör. Hasan Yaşar ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Berkant Kayan tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda kalite süreçlerinin işleyişi, kalite güvencesi sistemi, iç değerlendirme mekanizmaları, akreditasyon kriterleri ve birim bazlı performans ölçütleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Katılımcılar, sunumların ardından kalite uygulamalarıyla ilgili sorular yönelterek sürece ilişkin önerilerini dile getirdi. Görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, akademik ve idari birimlerde kalite bilincinin geliştirilmesi, sürekli iyileştirme kültürünün yerleşmesi ve ortak bir kalite vizyonu oluşturulmasının önemi vurgulandı.

KALİTE KÜLTÜRÜ ÜNİVERSİTE GENELİNE YAYILIYOR

Aksaray Üniversitesi yönetimi tarafından başlatılan kalite bilgilendirme toplantıları, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında sırasıyla devam ediyor. Üniversite yönetimi, bu toplantılarla tüm personelin kalite sürecine aktif katılımını sağlamayı, kurumsal farkındalığı artırmayı ve ASÜ’yü sürdürülebilir kalite yönetimi anlayışıyla geleceğe taşımayı hedefliyor.

Aksaray Üniversitesi’nin hedefi; akademik mükemmeliyeti, kurumsal şeffaflığı ve sürdürülebilir kaliteyi esas alan bir yükseköğretim modeliyle, bölgesine ve ülkesine değer katan bir kurum haline gelmek.