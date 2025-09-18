Aksaray Üniversitesi öğrencilerinden Teknofest 2025’te büyük başarı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan ARI Teknoloji Takımı, Teknofest 2025 kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’nda Türkiye 5’incisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan Teknofest, 2–6 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bu yıl nükleer enerji alanında düzenlenen yarışmada, kavramsal tasarım kategorisinde finale kalan 10 takımdan biri olan ARI Teknoloji Takımı, geliştirdikleri Modüler Mikro Nükleer Reaktör (MMNR) projesi ile jüri karşısına çıktı. Proje; özgünlük, güvenlik, yenilikçilik ve uygulanabilirlik kriterleri açısından dikkat çekti.

JÜRİ KARŞISINDA SUNUM YAPTILAR, PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİLER

Öğrenciler, final sunumlarını İstanbul Küçükçekmece Nükleer Enerji Araştırma Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Aynı zamanda farklı kategorilerde yarışan 20’den fazla finalist takımın projelerini inceleyerek bilgi alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.

Yarışma boyunca düzenlenen bilimsel ve teknik etkinliklerde öğrenciler, alanında uzman isimlerden Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu, Prof. Dr. Meryem Seferinoğlu ve Prof. Dr. Şule Ergün’ü dinleme şansı elde etti. Ayrıca Baykar’ın İstanbul’daki Özdemir Bayraktar Teknoloji Merkezi’ni ziyaret ederek Bayraktar TB2, Kızılelma ve Akıncı gibi Türkiye’nin önde gelen insansız hava araçlarını yerinde incelediler.

BAKANLARLA VE SELÇUK BAYRAKTAR İLE BİR ARAYA GELDİLER

Yarışmanın son gününde ise öğrenciler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile birlikte T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile tanışma ve sohbet etme imkânı buldu. Bu buluşma, öğrenciler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

TAKIM KADROSU VE DESTEKLER

ASÜ’nün gururu haline gelen ARI Teknoloji Takımı, üç lisans öğrencisi ve bir danışmandan oluşuyor. Takım kaptanlığını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Talha Alacalar üstlenirken, takımda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Uğur Memiş ve Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Veysel Yüksel Canseven yer aldı. Takıma, ASÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Eyüp Yakar danışmanlık yaptı.

ARI Teknoloji Takımı, elde ettikleri başarıdan sonra yaptıkları açıklamada; süreç boyunca desteklerini esirgemeyen T3 Vakfı’na, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK)’a ve Aksaray Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.

“ÜNİVERSİTEMİZİN ADINI ULUSAL DÜZEYDE DUYURDUK”

Takım üyeleri, Teknofest 2025’te elde ettikleri başarının yalnızca kendileri için değil, Aksaray Üniversitesi ve şehir için de gurur verici olduğunu vurgulayarak, “Nükleer enerji gibi stratejik bir alanda gençler olarak ülkemize katkı sunmak istiyoruz. Bu yarışma sayesinde hem büyük bir deneyim kazandık hem de gelecekteki çalışmalarımıza yön verecek değerli tecrübeler edindik” ifadelerini kullandı.