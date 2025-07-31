Aksaray Üniversitesi, öğrencilerini hayata hazırlıyor

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), 2025 YKS tercih dönemi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın öncülüğünde sürdürülen tanıtım faaliyetleri, öğrencilere yalnızca kaliteli bir akademik eğitim değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif yönden zengin bir kampüs yaşamı vaat ediyor.

GÜÇLÜ AKADEMİK KADRO VE DONANIMLI BİR EĞİTİM ORTAMI

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, ASÜ’nün öğrenci merkezli bir üniversite olduğunu belirterek; “14 fakültemiz, 6 meslek yüksekokulumuz ve 21 araştırma ve uygulama merkezimizle öğrencilerimize nitelikli bir eğitim sunuyoruz. Alanında uzman ve deneyimli kadromuz, öğrencilerin hem akademik hem de kariyer gelişimini destekliyor” dedi.

YÖKAK ONAYLI KALİTE: KURUMSAL AKREDİTASYON BELGESİ ASÜ’DE

ASÜ, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen Kurumsal Akreditasyon Belgesi ile yükseköğretimdeki kalite standartlarını sağladığını tescillemiş durumda. Arıbaş, bu belgenin öğrencilere güvenli ve kaliteli bir tercih imkânı sunduğunu vurguladı.

SPOR DOSTU KAMPÜS İLE SAĞLIKLI YAŞAM TEŞVİKİ

Yükseköğretim Kurulu’nun “Spor Dostu Kampüs” projesi kapsamında örnek uygulamalarıyla ödüllendirilen ASÜ, öğrencilerine aktif bir yaşam sunuyor. Kampüs içerisinde yer alan yarı olimpik yüzme havuzu, bisiklet yolları, tenis kortları, spor salonları ve çeşitli sosyal etkinlikler sayesinde öğrenciler fiziksel ve zihinsel olarak dengeli bir üniversite hayatı yaşıyor.

ZENGİN KÜTÜPHANE, GENİŞ SOSYAL ALANLAR, DİNAMİK YAŞAM

ASÜ, modern kütüphanesi, sosyal alanları ve öğrenci toplulukları ile dikkat çekiyor. Türkiye’nin en büyük ve teknolojik donanıma sahip kütüphanelerinden birine sahip olan üniversite, aynı zamanda engelli öğrenciler için de tam erişilebilirlik sunuyor.

ULUSLARARASILAŞMA VE KÜRESEL VİZYON

ASÜ’nün Erasmus+ ve Mevlana gibi değişim programlarının yanı sıra çeşitli uluslararası üniversitelerle yürüttüğü iş birlikleri sayesinde öğrenciler farklı ülkelerde eğitim alma ve staj yapma fırsatı buluyor. Arıbaş, “Öğrencilerimizin evrensel düşünen, çok kültürlü bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz” diyerek ASÜ’nün vizyonunu özetledi.

ARAŞTIRMA, ÜRETİM VE GİRİŞİMCİLİK İLE GELECEĞE HAZIRLIK

ASÜ, yalnızca akademik değil aynı zamanda üretken ve yenilikçi bir üniversite olarak da ön plana çıkıyor. Teknopark, Proje Geliştirme Ofisleri ve Araştırma Merkezleri ile öğrenciler kendi projelerini hayata geçirme imkânı buluyor. Üniversite-sanayi iş birlikleri ise öğrencilerin uygulamalı tecrübe edinmesine olanak sağlıyor.

“ASÜ: HAYATLA BULUŞTUĞUNUZ ÜNİVERSİTE”

Rektör Arıbaş, “Aksaray Üniversitesi olarak sizleri sadece bilgiyle değil, hayatla da buluşturuyoruz. Bilim, sanat, spor ve kültürün iç içe geçtiği bir ortamda sizleri bekliyoruz. Hayallerinize ulaşmak için çıktığınız bu yolda ASÜ en doğru tercihlerden biri olacaktır” sözleriyle çağrıda bulundu.