YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Ortaköy Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda, öğrenciler tarafından hazırlanan beş TÜBİTAK 2209-A projesinin destek almaya hak kazanması büyük bir sevinç ve gururla kutlandı. Projelerin başarısını taçlandırmak amacıyla düzenlenen ödül töreni ve pasta kesimi programı, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ortaköy Teknik Bilimler MYO yerleşkesinde düzenlenen programa; Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın yanı sıra Ortaköy Kaymakamı Ahmet Karatepe, Ortaköy Belediye Başkanı Ahmet Koyuncu, ASÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse ve Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“SİZLER BİZİM EVLATLARIMIZSINIZ”

Törende konuşan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan öğrencileri tebrik ederek, ASÜ’nün öğrenci odaklı eğitim yaklaşımına dikkat çekti. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini önemsediklerini belirten Rektör Arıbaş, şu ifadeleri kullandı:

“Sizler bizim evlatlarımızsınız; ailelerinizin emaneti ve geleceğimizin teminatısınız. Bu nedenle sizlere en iyi eğitimi vermenin gayreti içindeyiz. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Hocalarımız sizlerin bilimsel ve mesleki gelişimi için büyük emek veriyor. Üniversitemiz, eğitimdeki ve Ar-Ge çalışmalarındaki kalitesini belgeleyen üniversiteler arasında yer aldı. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Rektör Arıbaş, konuşmasında ayrıca Ortaköy Kaymakamı Ahmet Karatepe ve Belediye Başkanı Ahmet Koyuncu’ya öğrencilere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

“TÜBİTAK PROJELERİNİN SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ”

Üniversite olarak bilimsel üretkenliği artırmayı hedeflediklerini belirten Rektör Arıbaş, öğrencileri bilimsel araştırmaların merkezine yerleştirmek istediklerini söyledi:

“Biz öğrencilerimizi bilimin mutfağına koymak istiyoruz. Bu yaklaşımın meyvelerini almaya başladık. 2006 yılında kurulan 41 üniversite arasında 9’uncu sıradayız. Hedefimiz, bu başarıyı daha da ileri taşımak. Beş TÜBİTAK projemiz kabul edildi, bu gurur hepimizin. Tüm öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”

Arıbaş, ayrıca öğrencilerden gelen geri bildirim, talep ve önerilere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Sizlerin fikirleri bizim için kıymetli. Üniversitemizin gelişimine katkı sağlamak adına anketlerimize katılmanızı rica ediyorum” dedi.

BİLİMSEL BAŞARIYA ORTAK GURUR

ASÜ Ortaköy Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Ferdi Yıldırım da törende yaptığı konuşmada, TÜBİTAK 2209-A programında destek almaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek, projelerde emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, başarılı öğrencilere ve danışman akademisyenlere teşekkür belgeleri Rektör Arıbaş ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törenin sonunda, Rektör Arıbaş ve proje sahibi öğrenciler, başarılarını kutlamak amacıyla pasta kestiler.

ÖĞRENCİLERLE SAMİMİ SOHBET

Programın ardından Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, öğrencilerle bir araya gelerek taleplerini ve önerilerini dinledi. Öğrencilerin üniversiteye ilişkin beklentilerini not alan Rektör Arıbaş, “Sizlerin sesi bizim yol haritamızdır” ifadelerini kullandı.

Aksaray Üniversitesi Ortaköy Teknik Bilimler MYO’da düzenlenen bu anlamlı tören, üniversitenin bilimsel üretkenliğe verdiği önemin ve öğrenci merkezli yaklaşımının bir kez daha somut göstergesi oldu.