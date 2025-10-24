YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), uluslararasılaşma vizyonu kapsamında önemli bir akademik adım daha attı. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Özbekistan’ın köklü eğitim kurumlarından Alfraganus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azizbek İsmailov Ruzimahammatovic’i ziyaret ederek iki üniversite arasında akademik ve bilimsel iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan mutabakat zaptı imzaladı.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, iki üniversite arasında eğitim, araştırma ve bilimsel projelerde ortak çalışmalar yürütülmesi, öğretim elemanı değişimi, öğrenciler için kısa süreli çalışma ve araştırma ziyaretleri düzenlenmesi konuları ele alındı. Ayrıca, ortak lisans ve lisansüstü programların geliştirilmesi, öğretim ve öğrenme projelerinde iş birliği yapılması gibi başlıklar da anlaşma kapsamında yer aldı.

“DOST VE KARDEŞ ÜLKE ÖZBEKİSTAN İLE BAĞLARIMIZ GÜÇLENECEK”

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, yapılan iş birliği anlaşmasının hem akademik hem de kültürel anlamda büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ve Özbekistan arasındaki akademik ve bilimsel ilişkileri güçlendirmeye devam edeceğiz. Özbekistan programımız boyunca çok değerli görüşmeler yaptık ve önemli protokollere imza attık. Alfraganus Üniversitesi ile imzaladığımız bu mutabakat zaptı, sadece iki üniversite arasında değil, iki ülke arasında da kalıcı bir bilim köprüsü oluşturacaktır. Nazik ev sahiplikleri için Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum.”

“FERGANİ, HAREZMİ VE İBN-İ SİNA BİZE İLHAM KAYNAĞI”

Alfraganus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azizbek İsmailov Ruzimahammatovic ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş birliğinin tarihî ve kültürel kökleri olan iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğini vurguladı:

“Ziyaretinizden büyük mutluluk duyduk. Üniversitemiz, atamız ve büyük ilim insanı El-Fergani’nin adını taşımaktadır. Fergani, Harezmi ve İbn-i Sina gibi büyük bilginler bizlere ilham kaynağı olmuştur. Aksaray Üniversitesi ile gerçekleştireceğimiz ortak projeler, iki kardeş ülke arasında bilimsel etkileşimi daha da artıracaktır. Sayın Rektörümüze samimi ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Ziyaretin sonunda Prof. Dr. Alpay Arıbaş, günün anısına Prof. Dr. Azizbek İsmailov Ruzimahammatovic’e plaket takdim etti.

Aksaray Üniversitesi’nin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yapılan bu iş birliği, Türk ve Özbek üniversiteleri arasındaki bilimsel dayanışmanın somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. ASÜ, bu tür uluslararası protokollerle hem akademik görünürlüğünü artırmayı hem de öğrencilerine küresel ölçekte eğitim ve araştırma imkânı sunmayı hedefliyor.