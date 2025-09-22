Aksaray Üniversitesi Rektörü Arıbaş’tan Gaziler Günü’nde anlamlı ziyaret

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, kentteki gazi derneklerini ziyaret etti. Ziyaretlerde gazilere şükranlarını sunan Rektör Arıbaş, “Bugün huzur ve barış içinde yaşayabiliyorsak, bu fedakârlıklarıyla vatanı koruyan şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Kahraman gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz” dedi.

GAZİ DERNEKLERİNE ÇİÇEK TAKDİMİNDE BULUNDU

Ziyaret programına ilk olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Temsilciliği ile başlayan Rektör Arıbaş, Dernek Temsilcisi Gazi Mustafa Dağ’a günün anısına çiçek takdim etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Arıbaş, gazilerin toplum için taşıdığı anlamı şu sözlerle dile getirdi:

“Vatan uğruna fedakârlık gösteren tüm kahraman gazilerimize minnettar olduğumuzu bir kez daha yürekten ifade ediyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde huzur ve barış içinde yaşıyorsak, bu gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin fedakârlıkları sayesindedir. Onların mücadelesini ve hatırasını gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur.”

Gazi Mustafa Dağ ise ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Böylesi anlamlı bir günde hatırlanmak, bizler için büyük onurdur” ifadelerini kullandı.

“FEDAKÂRLIKLAR ASLA UNUTULMAYACAK”

Programın ikinci durağı ise Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Aksaray Şubesi oldu. Burada Şube Başkanı Gazi Mehmet Akbulut’u ziyaret eden Rektör Arıbaş, Gaziler Günü’nü kutladı ve çiçek takdim etti.

Arıbaş, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Kanlarıyla ve canlarıyla bu vatana hizmet etme şerefine nail olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu fedakârlıklar daima hatırlanacak ve asla unutulmayacaktır. Gazilerimiz, milli birliğimizin ve bağımsızlığımızın yaşayan sembolleridir.”

Gazi Mehmet Akbulut da ziyaretlerinden ötürü Rektör Arıbaş’a ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, “Gaziler Günü’nde yanımızda olmanız bizlere güç ve moral verdi” dedi.

HEYET ZİYARETLERDE HAZIR BULUNDU

Ziyaretlerde, ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erşan Sever, Genel Sekreter Ahmet Bülbül ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Şube Müdürü İbrahim Gök de hazır bulundu. Program, günün anısına çekilen toplu fotoğraflarla sona erdi.