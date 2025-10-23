YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), uluslararası akademik iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. ASÜ, Özbekistan’ın önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olan Yönetim ve Geleceğin Teknolojileri Üniversitesi (UMFT) ile akademik ve bilimsel iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.

Protokol, iki üniversite arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişimini, ortak bilimsel araştırma projeleri yürütülmesini, kısa süreli akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesini ve eğitim alanında ortak programların geliştirilmesini kapsıyor.

Rektör Arıbaş ve Rektör Yardımcısı Sever, Özbekistan’da temaslarda bulundu

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erşan Sever, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bulunan Yönetim ve Geleceğin Teknolojileri Üniversitesi (UMFT)’ni ziyaret etti.

Ziyarette UMFT Rektörü Prof. Dr. Muxammadismoil Maxmudov Muxitdinovich ve üniversite yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde iki üniversite arasında eğitim, araştırma, teknoloji geliştirme ve öğrenci değişimi alanlarında iş birliğini derinleştirme konuları ele alındı. Taraflar, geleceğe dönük stratejik adımlar atılması yönünde mutabakata vardı.

EĞİTİMDEN BİLİME, KÜLTÜRDEN TEKNOLOJİYE UZANAN İŞ BİRLİĞİ

İmzalanan mutabakat zaptı, taraflar arasında çok yönlü bir akademik ortaklığı hedefliyor.

Bu kapsamda;

Öğretim elemanları arasında kısa ve uzun dönemli değişim programları,

Lisans ve lisansüstü öğrenciler için bilimsel araştırma ve staj imkânları,

Ortak ders, seminer ve konferansların düzenlenmesi,

Bilimsel yayın ve proje üretiminde ortak çalışmaların yapılması planlanıyor.

Bu iş birliği, Aksaray Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonuna önemli bir katkı sunarken, öğrenciler ve akademisyenler için yeni fırsat kapıları da aralayacak.

REKTÖR ARIBAŞ: “BİLİMSEL DOSTLUKLARIMIZ KALICI OLACAK”

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, imza töreninde yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin bilim dünyasına da yansıyacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti:

“Özbekistan’daki temaslarımız son derece verimli geçti. Kardeş ülke Özbekistan ile akademik ilişkilerimizi derinleştirmekten mutluluk duyuyoruz. İmzalanan mutabakat zaptı, iki üniversite arasında kalıcı bir bilimsel dostluğun başlangıcı olacak. Bu iş birliklerinin sonuçlarını yakın zamanda somut projelerde göreceğimize inanıyoruz. Nazik ev sahipliklerinden dolayı UMFT Rektörü Sayın Prof. Dr. Muxammadismoil Maxmudov Muxitdinovich’e teşekkür ediyorum.”

UMFT REKTÖRÜ MUXAMMADİSMOİL MAXMUDOV: “ASÜ İLE GÜÇLÜ BİLİMSEL ORTAKLIK KURACAĞIZ”

UMFT Rektörü Prof. Dr. Muxammadismoil Maxmudov Muxitdinovich ise Aksaray Üniversitesi heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki kurum arasında yürütülecek ortak çalışmaların her iki ülke için de büyük kazanımlar sağlayacağını söyledi.

“Türkiye ile Özbekistan arasında tarihî, kültürel ve kardeşlik bağları çok güçlü. Bu bağları akademik düzeyde de güçlendirmek istiyoruz. Aksaray Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu mutabakat, geleceğe dönük ortak projelerimizin temeli olacak. Bilimsel üretimde ve öğrenci değişiminde karşılıklı olarak büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum.”

ASÜ’NÜN ULUSLARARASI VİZYONU GÜÇLENİYOR

Aksaray Üniversitesi son dönemde imzaladığı uluslararası protokollerle, Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada bilimsel iş birliği ağını güçlendiriyor.

ASÜ’nün hedefi; eğitim, araştırma ve teknoloji alanında uluslararası standartlarda bir üniversite kimliği oluşturmak, öğrencilerine küresel düzeyde rekabet edebilme becerisi kazandırmak.

Sonuç olarak, Aksaray Üniversitesi ile Özbekistan’ın Yönetim ve Geleceğin Teknolojileri Üniversitesi arasında imzalanan mutabakat zaptı; iki ülke arasında akademik köprüler kurarak, bilgi, teknoloji ve kültür paylaşımını artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.