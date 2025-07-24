Aksaray Üniversitesi ve Bakanlıktan işbirliği

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ



Aksaray Üniversitesi (ASÜ), Türkiye’nin önemli çevre sorunlarından biri olan çölleşme ve erozyonla mücadelede aktif rol almayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün ve beraberindeki heyet, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, Aksaray Üniversitesi’nin bu alanda yürüttüğü projeler, bilimsel katkılar ve ileride gerçekleştirilebilecek iş birlikleri masaya yatırıldı.

Ziyarette, ASÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse ve Prof. Dr. Erşan Sever ile birlikte, üniversitenin alanında uzman akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Hakkı Aydoğdu ve Prof. Dr. Müslüm Açıker de hazır bulundu. Bakanlık heyetinde ise Erozyon Kontrolü Daire Başkanı Selim Durmaz ve Aksaray İl Müdürü Murat Yılmaz yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çölleşme ve erozyonun Türkiye’nin doğal dengesi açısından büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. ASÜ’nün bu mücadeleye bilimsel bilgi, saha çalışmaları ve akademik iş birlikleriyle katkı sunmaya hazır olduğunu ifade eden Arıbaş, Bakanlık ile yapılacak ortak çalışmaların Aksaray’a ve bölgeye önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Ziyaret sırasında konuşan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün ise üniversitelerin bilgi üretme, analiz yapma ve çözüm önerileri sunma noktasında kritik bir misyon taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Yenigün, Aksaray Üniversitesi’nin bu süreçteki duyarlılığı ve katkılarından ötürü Rektör Arıbaş’a teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda, Prof. Dr. Alpay Arıbaş tarafından Prof. Dr. Kasım Yenigün’e teşekkür plaketi takdim edilirken, Prof. Dr. Yenigün de Rektör Arıbaş’a Türk bayrağı motifli Kur’an-ı Kerim hediye etti. Görüşme, karşılıklı iyi niyet temennileri ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

ASÜ, çölleşme ve erozyonla mücadelede hem akademik birikimiyle hem de sahaya dönük çalışmalarıyla Türkiye’nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine destek vermeye devam edeceğini bir kez daha göstermiş oldu.



