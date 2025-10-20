YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) öğrenim gören 703 öğrencinin yararlanacağı İŞKUR Gençlik Programı protokolü, Aksaray Valiliği’nde düzenlenen törenle imzalandı. Program kapsamında öğrenciler hem tecrübe kazanacak hem de maddi destekten yararlanacak.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve Aksaray Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mahmut Akkuş arasında imzalanan protokolle birlikte, toplam 703 öğrenciye istihdam desteği sağlanacak.

ÖĞRENCİLERE HAFTALIK ÜÇ GÜNE KADAR ÇALIŞMA FIRSATI

Protokol gereği, öğrenciler Aksaray Üniversitesi kampüs alanı ile ilçelerdeki meslek yüksekokullarında bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal projeler başta olmak üzere çeşitli alanlarda görev alacak. Öğrenciler haftada en az bir, en fazla üç gün çalışma imkânına sahip olacak.

Programdan yararlanan öğrencilere günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Haftada üç gün, bir ay süreyle programa katılan öğrencilere 15 bin 162 TL ücret ödenecek. Ayrıca öğrencilerin iş kazası ve genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

“ÖĞRENCİLERİMİZ TEORİK BİLGİYİ UYGULAMALI BİLGİYLE BİRLEŞTİRECEK”

Törenin açılışında konuşan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, programın öğrencilere hem mesleki tecrübe hem de maddi destek sağladığını belirtti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde çok güzel bir uygulama gerçekleştiriliyor. Gençlerimizi kendi alanlarında çalıştırarak mesleğe hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz teorik bilginin yanında pratik becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Bu sayede bir bakıma staj imkânı sağlanmış olacak ve üniversitemizin iş gücü ihtiyacı da karşılanacak. Aynı zamanda öğrencilerimiz öz güven kazanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“GENÇLERİMİZ TECRÜBE KAZANACAK, EMEĞİN KIYMETİNİ ÖĞRENECEK”

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise programın gençler için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı:

“Üniversite gençliğimiz çok kıymetli. Öğrencilerimiz bu protokol sayesinde eğitimlerine devam ederken kampüs içinde çalışarak tecrübe kazanacak, emeğin kıymetini öğrenecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla geçen yıl 599 öğrenciyle başlatılan program, bu yıl 703 öğrenciyle sürdürülüyor. Bu kapsamda Aksaray’a 79 milyon 519 bin TL ödenek aktarıldı. Desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Alpay Arıbaş’a ve İŞKUR İl Müdürümüz Mahmut Akkuş’a teşekkür ediyorum.”

703 ÖĞRENCİ NOTER KURASIYLA BELİRLENECEK

İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, programın başvuru süreci hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

“Programa lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilecek. Başvurular 20–25 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak, 28 Ekim 2025 tarihinde Aksaray Üniversitesi kampüsünde noter huzurunda kura çekimi yapılacak. 703 öğrenci kura ile belirlenecek. Öğrenciler il merkezi ve ilçelerde görev yapacak; tehlikeli işlerde çalıştırılmayacaklar.”

Tören, protokolün imzalanmasının ardından programın öğrenciler için hayırlı olması temennileriyle sona erdi.