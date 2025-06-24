Aksaray Üniversitesi’nde mezunlarını coşkusu: Kepler havada!

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ



ASÜ Stadyumu’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde; Eğitim, İletişim, Mimarlık ve Tasarım, Sağlık Bilimleri, Turizm Fakülteleri ile Sosyal Bilimler, Eskil, Ortaköy ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları öğrencileri mezuniyet heyecanını yaşadı.

Törene ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Kadri Perek, Cumhuriyet Savcısı Osman Köse, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Köse, Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"ÜNİVERSİTEMİZ HER ALANDA BÜYÜYOR"

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray Üniversitesi’nin 19. yaşını doldururken, gerek teknik altyapı gerekse bilimsel üretim kapasitesiyle dikkat çeken bir üniversite haline geldiğini belirtti. "Akranı olan üniversiteler arasında önemli bir konumdayız" diyen Arıbaş, son bir yıl içinde açılan Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, ilk defa öğrenci alacak Gastronomi Bölümü, eğitim-öğretime başlayan Diş Hekimliği Fakültesi ve Ortaköy MYO’daki CNC Operatörlüğü Bölümü gibi yeniliklere dikkat çekti.

Üniversitenin Teknopark'ının aktif hale getirildiğini ve birçok firmanın burada proje geliştirdiğini belirten Arıbaş, ASÜ'nün “spor dostu kampüs” ve “engelli dostu üniversite” unvanlarıyla öne çıktığını, kalite belgesini de YÖKAK Başkanı’nın elinden aldıklarını söyledi.

Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada ise bilginin yanı sıra ahlak, vicdan ve ilkelerin önemine dikkat çekti. Gazze’de yaşanan insanlık dramına atıf yapan Arıbaş, “Sizler, dünyaya insan nasıl olunur göstereceksiniz” ifadelerini kullandı.

“SEVGİYLE YOL ALIN”

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, mezun olan gençlere hitaben yaptığı konuşmada tevazu, sevgi ve idealist duruşun önemine vurgu yaptı. “Sahip olduğunuz en büyük güç bilginiz ve herkese yeten sevginiz olsun” diyen Kumbuzoğlu, gençlere hiçbir zaman pes etmemelerini, küçük engellerin ideallerini gölgelemesine izin vermemelerini öğütledi. “Aksaray artık sizin de şehriniz” diyen Vali, mezun gençlere “Bu millete hizmet borcunuz var” sözleriyle seslendi.

GAZZE VURGUSU VE GÖZ DOLDURAN BAŞARILAR

Törende fakülteler adına konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysu Altaş, üniversitenin sadece bilgi edinilen bir kurum değil, aynı zamanda hayata hazırlayan bir okul olduğunu söyledi. “Mezuniyet bir son değil, yeni bir başlangıçtır” dedi.

Üniversite birincisi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Beyza Ertuğrul ise duygusal konuşmasında Gazze’deki eğitim kurumlarının yok edildiğine dikkat çekerek, “Her kelimemiz bir yarayı sarabilir” ifadeleriyle hem salondan alkış aldı hem de farkındalık oluşturdu.

TÖREN COŞKUSU KEPLERLE ZİRVEYE ULAŞTI

Dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve plaketleri protokol tarafından takdim edildi. Mezuniyet korteji, öğretmenlik ve hemşirelik yemin törenleriyle devam eden programda, öğrenciler mezuniyetin simgesi olan kepleri hep birlikte havaya fırlatarak unutulmaz bir an yaşadı.

Tören, genç sanatçı Emre Ülgen’in verdiği konserle son buldu. Aileler ve öğrenciler müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek bu anlamlı günü hatıralarına kazıdı.