Aksaray Üniversitesi’nden 28 akademisyen Türkiye’nin en iyileri arasında!

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Gerçek zamanlı akademik performans analiz platformu AD Scientific Index, 2026 yılı dünya akademisyen sıralamasını açıkladı. 221 ülkeden 24 bin 500 kurum ve 2,6 milyondan fazla bilim insanının Google Scholar (Akademik) profilleri üzerinden değerlendirildiği raporda, akademisyenlerin h-indeks, i10-indeks ve atıf sayıları temel alınarak genel ve alan bazlı başarı listeleri oluşturuldu.

Açıklanan sonuçlara göre; Aksaray Üniversitesi’nden (ASÜ) 28 akademisyen, Türkiye genelinde ilk 10 bin bilim insanı arasına girerek önemli bir başarıya imza attı.

ASÜ’DEN ULUSLARARASI DÜZEYDE GURUR VEREN BAŞARI

Rapora göre ASÜ’den sıralamada yer alan akademisyenler şunlar oldu:

Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Prof. Dr. Talat Baran, Prof. Dr. Fatih Mehmet Kandemir, Prof. Dr. Engin Deligöz, Prof. Dr. Fatih Algı, Prof. Dr. Ayfer Menteş, Prof. Dr. Mehmet Odabaşı, Prof. Dr. Berkant Kayan, Prof. Dr. Sinan İnci, Prof. Dr. Hidayet Metin Erdoğan, Prof. Dr. Mustafa Işık, Prof. Dr. Yusuf Yakar, Prof. Dr. Nuray Yılmaz Baran, Prof. Dr. Ümit Morsünbül, Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz, Prof. Dr. Hacı Özışık, Prof. Dr. Ayhan Sarıtaş, Prof. Dr. Şenol Orakçı, Prof. Dr. Özgür Keleş, Prof. Dr. Naim Uzun, Prof. Dr. Tuncay Tunç, Prof. Dr. Lalehan Akyüz, Prof. Dr. Nurhan Akaras, Prof. Dr. Mustafa Öz, Prof. Dr. Hüseyin Ünlü, Prof. Dr. Burak Evran İnanan, Prof. Dr. Tuncay Türkben ve Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş.

Bu listeyle birlikte Aksaray Üniversitesi, farklı fakülte ve bölümlerdeki bilim insanlarının üretkenliği, yayın kalitesi ve uluslararası akademik görünürlüğüyle öne çıkmış oldu.

REKTÖR ARIBAŞ: “ASÜ ADINA GURUR VERİCİ BİR BAŞARI”

Sonuçları değerlendiren ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, AD Scientific Index raporunun geniş kapsamına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitemiz, 2026 raporunda 28 bilim insanıyla listede yer alma başarısı göstermiştir. 221 ülkeden 24 bin 500 kurumda görev yapan 2,6 milyon bilim insanının performansını kapsayan bu çalışmada, akademisyenlerimizin elde ettiği sonuç, Aksaray Üniversitesi adına gurur vericidir. Listede yer alan tüm hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”

ASÜ’NÜN AKADEMİK ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Son yıllarda yayın kalitesini ve uluslararası işbirliklerini artırmaya odaklanan Aksaray Üniversitesi, akademik performans raporlarında giderek üst sıralara yükseliyor. Üniversite yönetimi, bu tür başarıların hem bilimsel üretkenliği teşvik ettiğini hem de kurumun Türkiye’deki ve dünyadaki görünürlüğünü artırdığını belirtiyor.