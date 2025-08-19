Aksaray Üniversitesi’nden engelsiz yaşam için yenilikçi navigasyon projesi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından yürütülen “B Grubu Ar-Ge Projeleri Destek Programı” kapsamında kabul edilen proje, ülke genelinde 1198 başvuru arasından seçilen 155 proje içinde yer aldı.

PROJENİN ADI: “ENGELSİZ YAŞAM İÇİN HİBRİT NAVİGASYON: ERİŞİLEBİLİRLİKTE YENİ BİR ADIM”

Toplam 1 milyon 462 bin 200 TL bütçeye sahip proje, 21 ay süresince desteklenecek. ASÜ Yazılım Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Atıl Emre Coşgun tarafından yürütülecek projede; Yazılım Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demir, Sosyal Hizmet Bölümünden Doç. Dr. Sami Kalaycı araştırmacı olarak görev alacak. Ayrıca, Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi İlayda Selçuk da projeye bursiyer olarak katkı sunacak.

Proje ekibi, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ı makamında ziyaret ederek, proje süreci ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Rektör Arıbaş, çalışmanın hem üniversite hem de ülke için büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekerek, “Bu tür projeler, üniversitemizin teknoloji üretme kapasitesini ve sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmektedir” ifadelerini kullandı.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN YENİLİKÇİ REHBERLİK SİSTEMİ

Proje, özellikle görme engelli bireyler başta olmak üzere, hareket desteğine ihtiyaç duyan herkesin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. RFID ve Bluetooth Beacon teknolojilerinin birleşimiyle açık ve kapalı alanlarda hassas, güvenilir ve kesintisiz konum belirleme altyapısı geliştirilecek.

Bu sayede engelli bireyler; parklar, alışveriş merkezleri, üniversite kampüsleri, hastaneler ve kamu binalarında güvenli bir şekilde yön bulabilecek. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, engelli bireylerin bağımsız hareket kabiliyetlerinin artırılması ve toplumsal yaşama daha aktif katılım sağlamaları hedefleniyor.

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYGINLAŞMA HEDEFİ

“Engelsiz Yaşam İçin Hibrit Navigasyon” projesi yalnızca yerel ölçekte değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de yaygınlaştırılabilecek bir model olarak dikkat çekiyor. Projenin ilerleyen süreçte ticarileştirilmesi ve Türkiye’nin erişilebilirlik alanında öncü bir konum elde etmesi amaçlanıyor.

ASÜ’lü akademisyenler, bu projeyle yalnızca engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji ve sosyal sorumluluk odaklı girişimlerine de örnek olacak.