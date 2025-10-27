YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), sağlık teknolojilerinde geleceğe yön verecek bir çalışmaya imza atıyor.

ASÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen “İğnesiz Şeker Ölçümü” konulu Bilim Kafe etkinliğinde, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Bayraklı, iğnesiz lazer ölçüm sistemi ve giyilebilir sensör teknolojileri üzerine yürütülen çalışmaları anlattı. Bayraklı, “Gelecekte iğneye, kan tahliline ve ağrılı ölçüm yöntemlerine gerek kalmadan, bileklik, yüzük veya saat gibi cihazlarla ölçümler yapılabilecek” dedi.

Etkinlik, Zinciriye Medresesi’nde ASÜ Bilim İletişimi Ofisi organizasyonuyla gerçekleştirildi. Programa ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Hedefimiz, iğnesiz ve kansız ölçüm teknolojisini geliştirmek”

Uzun yıllardır sensör tabanlı ölçüm sistemleri üzerine çalışan Prof. Dr. İsmail Bayraklı, ASÜ’de geliştirilen iğnesiz lazer ölçüm cihazının sağlık sektöründe çığır açabileceğini söyledi. Bayraklı, “Hepimiz zaman zaman kan tahlili yaptırıyoruz. Bu süreç hem zaman alıyor hem de maliyet oluşturuyor. Bizim amacımız, iğneye ve kan almaya gerek kalmadan sağlık verilerini analiz edebilmekti. Nefes havasının hastalık teşhisindeki rolüne odaklandık ve bu konuda önemli sonuçlar elde ettik” dedi.

Diyabet hastalığıyla mücadelede devrim niteliğinde adım

Bayraklı, Türkiye’de 10 milyondan fazla, dünyada ise 600 milyondan fazla diyabet hastası bulunduğunu belirterek, mevcut ölçüm yöntemlerinin hem zahmetli hem de riskli olduğunu ifade etti:

“Diyabet hastalarının düzenli olarak parmak ucundan kan alarak ölçüm yapmaları gerekiyor. Bu yöntem acı verici olduğu kadar enfeksiyon riski de taşıyor. Deriye yapıştırılan sensör bantları bir çözüm getirse de maliyeti çok yüksek. Aylık 6-7 bin TL’yi bulan bu bantlar uzun vadede sürdürülebilir değil. Bizim hedefimiz, uygun maliyetli, taşınabilir ve iğnesiz sensör sistemleri geliştirmek.”

“Giyilebilir sensör teknolojileri sağlıkta devrim yaratacak”

Prof. Dr. Bayraklı, giyilebilir sensör teknolojilerinin gelecekte sağlık sektörünün en önemli bileşenlerinden biri olacağını vurguladı:

“Yakın gelecekte saat, bileklik veya yüzük gibi cihazlar, kandaki glikoz seviyesinden vücut sıcaklığına kadar birçok veriyi ölçebilecek. Bu teknoloji hızla büyüyor ve dünya çapında milyar dolarlık yatırımlar yapılıyor. Biz de Aksaray Üniversitesi olarak bu yarışta yerimizi almak istiyoruz. Mühendislik Fakültesi’nde kurduğumuz laboratuvarlarımızda yürüttüğümüz projeler kapsamında altı patent başvurusunda bulunduk; üçü tescillendi, diğer üçünden sonuç bekliyoruz. Ayrıca yapay zekâ ve kuantum teknolojileri üzerine çalışmalarımız da devam ediyor.”

Rektör Arıbaş: “Bu çalışma, insanlığa hizmet ve ülkemize prestij sağlayacak”

Etkinlikte konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesini artırmaya yönelik her türlü girişimi desteklediklerini belirtti. Prof. Dr. Bayraklı’nın yürüttüğü çalışmaların yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda insani ve ekonomik anlamda da büyük değer taşıdığını söyleyen Arıbaş, şu ifadeleri kullandı:

“Hocamız diyor ki; ‘Buluş yaparsam insanlığa hizmet edeceğim, insanların çektiği ızdırabı gidereceğim.’ Bu motivasyon bizim için çok kıymetli. Çünkü bu buluş, hem ülkemize ekonomik katkı sağlayacak hem de uluslararası alanda prestij kazandıracaktır. Biz de üniversite olarak hocamıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hocamızın davası büyük; inşallah bu yolda kendisi gibi gençler yetiştirir.”

Bilim Kafe etkinliği yoğun ilgi gördü

ASÜ Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ergin Altunsabak, etkinliğe katkılarından dolayı Prof. Dr. Bayraklı’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Söyleşi, soru-cevap bölümü ve günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Sağlıkta yerli teknoloji vizyonu

Aksaray Üniversitesi’nin yerli ve yenilikçi sağlık teknolojileri üzerine yürüttüğü bu çalışmalar, sadece bilimsel bir ilerleme değil, aynı zamanda Türkiye’nin sağlıkta dışa bağımlılığını azaltma yönünde atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Giyilebilir sensörler, yapay zekâ destekli analiz sistemleri ve kuantum tabanlı veri işleme teknolojilerinin entegre edilmesiyle ASÜ, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin medikal teknoloji üssü olma yolunda güçlü bir vizyon ortaya koyuyor.



