Aksaray yoğun kar yağışına teslim oldu

Aksaray’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşarken, ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Aksaray Valiliği ve ilgili kurumlar, vatandaşların güvenliği için karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

VALİ KUMBUZOĞLU: "TÜM EKİPLERİMİZ SAHADA"

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yoğun kar yağışının kentte ve kırsal bölgelerde yaşamı zorlaştırdığına dikkat çekerek, tüm ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Vali Kumbuzoğlu, "Aksaray ve çevresinde özlediğimiz, beklediğimiz kar yağışı devam ediyor. Karayolları, Özel İdare, AFAD ekipleri 7/24 hizmet veriyor. Şu ana kadar büyük bir problem yaşamadık. Kapanan yolları hızla açıyoruz. Yol tuzlama çalışmaları da aralıksız sürüyor" dedi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğunu vurgulayan yetkililer, buzlanma ve tipinin de ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti. Akin-Balcı-Ortaköy yolunun tedbir amaçlı trafiğe kapatıldığı bildirildi. Şehirlerarası yolların ise açık tutulması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yoğun mesai harcıyor. Aksaray’ın Konya, Adana, Nevşehir ve Ankara bağlantı yollarının ulaşıma açık olduğu ancak sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

KARAYOLLARI VE İL ÖZEL İDARESİ SEFERBER OLDU

Karla mücadelede Karayolları 67 personel ve 41 araçla, İl Özel İdaresi ise 108 personel ve 54 araçla sahada çalışmalarını sürdürüyor. İlçe ve köy yollarının açık tutulması için büyük çaba sarf eden ekipler, özellikle kırsal bölgelerde yoğunlaşan kar yağışına karşı önlem alıyor.

EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Aksaray Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda, kar yağışının cuma günü de aynı şiddette devam edeceğini belirterek eğitim ve öğretime bir gün daha ara verildiğini duyurdu. Vali Kumbuzoğlu, "Okullarla ilgili perşembe günü tatil kararı almıştık. Yapılan değerlendirmelere göre kar yağışının devam etmesi beklendiğinden, eğitim ve öğretime cuma günü de ara veriyoruz" açıklamasında bulundu.

HASANDAĞI ETEKLERİNDE KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

Aksaray genelinde kar yağışının etkisiyle birçok bölgede kar kalınlığı artarken, özellikle Hasandağı eteklerinde kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bildirildi. Kar yağışının baraj ve yeraltı su kaynaklarına olumlu etkisi olacağını belirten yetkililer, Aksaray için bu yağışın büyük bir nimet olduğunu ifade etti.

YETKİLİLERDEN UYARILAR

Yetkililer, sürücülere kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarılarda bulunurken, vatandaşların mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, aşırı buzlanma ve tipi nedeniyle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

AKSARAY’DA KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Aksaray’da etkili olan kar yağışına karşı tüm kurum ve kuruluşlar koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Valilik öncülüğünde yürütülen karla mücadele çalışmalarının, kar yağışının etkisini yitirmesine kadar devam edeceği belirtildi. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına ilgili birimlerin teyakkuzda olduğu, ekiplerin kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü aktarıldı.

Aksaray’da kış şartlarının zorlayıcı etkilerine rağmen ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde ana arterlerin açık tutulduğu ve ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların olası acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulunabileceklerini hatırlattı.