Aksaray’a dev sağlık yatırımı: Yeni devlet hastanesi geliyor

Aksaray / Metin Kurt

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, kamuoyuyla detayları paylaşarak projeye katkı sunan yetkililere teşekkür etti.

Başkan Aktürk, yaptığı açıklamada, Aksaray’ın sağlık altyapısını güçlendirecek ve bölgesel ölçekte hizmet sunacak olan bu dev yatırımla şehrin çok önemli bir kazanım elde ettiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı’nın teknik ekipleri ile yüklenici firma temsilcilerinin saha etütleri ve proje incelemelerini tamamladığını belirten Aktürk, projenin her aşamasının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

“Şehrimize kazandırılacak Yeni Merkez Devlet Hastanesi için sahada yapılan teknik çalışmalar tamamlandı. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Aksaray Valimiz Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve milletvekillerimiz Cengiz Aydoğdu ile Hüseyin Altınsoy’a Aksaray halkı adına teşekkür ediyorum,” diyen Aktürk, bu yatırımın yalnızca Aksaray için değil, çevre iller için de büyük önem taşıdığını belirtti.

Yeni hastanenin en az 300 yatak kapasiteli olacağını ifade eden Aktürk, “Tam teşekküllü bir yapıyla hizmet verecek olan hastanemizde yoğun bakım üniteleri, acil servisler, ameliyathaneler, kadın doğum ve çocuk hastalıkları gibi birçok önemli birim yer alacak. Yapılan zemin analizleri, ulaşım bağlantıları, çevresel etkiler ve altyapı yeterliliği gibi unsurlar detaylı şekilde değerlendirildi. Çağdaş, modern ve sürdürülebilir bir sağlık kompleksi hedefleniyor,” ifadelerini kullandı.

Projede modern teknolojinin ve ileri tıbbi cihazların kullanılacağına dikkat çeken Aktürk, bu yatırım sayesinde Aksaray’ın sağlık alanında önemli bir sıçrama yapacağını belirtti.

Başkan Aktürk açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Hedefimiz, bu önemli sağlık yatırımının temelini bir an önce atmak ve 2027 yılı içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Yeni devlet hastanemiz, yüksek kapasiteli servisler ve ileri teknoloji cihazlarla donatılarak sağlık hizmetlerinin kalitesini üst seviyeye taşıyacak. Aksaray’ımıza şimdiden hayırlı olsun. Bu süreçte emek veren tüm kişi ve kurumlara gönülden teşekkür ediyorum.”

Yeni Merkez Devlet Hastanesi projesi, Aksaray’ın yalnızca bugünkü değil, gelecekteki sağlık ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik stratejik bir adım olarak görülüyor. Proje tamamlandığında, şehirdeki sağlık hizmetlerinin standardı ciddi şekilde yükselecek, vatandaşlar daha erişilebilir, kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmetine kavuşacak.