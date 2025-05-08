Aksaray’a şehit ateşi düştü: Gökhan Dal vatan toprağına emanet

İNCESU’DA GÖZYAŞI SEL OLDU

Aksaray’ın İncesu köyünden olan Gökhan Dal’ın şehadet haberi, yetkililer tarafından ailesine ulaştırıldı. Haberi alan Dal ailesi gözyaşlarına boğulurken, köyde derin bir hüzün hâkim oldu. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, taziye için yüzlerce kişi Dal ailesinin evine akın etti. Aksaray halkı, şehidinin acısını tek yürek olarak yaşıyor.

EVLİYDİ, İKİ EVLADI YETİM KALDI

Şehit Gökhan Dal’ın evli olduğu ve biri henüz bebek olan iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Geride gözü yaşlı bir eş ve iki küçük çocuk bırakan şehidin hikâyesi, Türkiye'nin yüreğini dağladı. Genç yaşta ailesi için, milleti için, vatanı için görev başında canını veren Gökhan Dal, hem kahramanlığı hem de geride bıraktığı acı tabloyla hafızalara kazındı.

GÖREV AŞKI ONU ŞEHİTLİĞE GÖTÜRDÜ

Van’ın zorlu coğrafyasında, sınır hattında yürütülen güvenlik faaliyetleri sırasında görev bilinciyle hareket eden Gökhan Dal’ın, ülke savunmasına verdiği emek son nefesine kadar sürdü. Askeri ünimok aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Dal, olay yerinde şehit düştü.

CENAZE TÖRENİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Şehit Gökhan Dal’ın naaşı, askeri törenin ardından Aksaray’a uğurlanacak. Aksaray Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı, cenaze törenine ilişkin detayları kısa süre içinde açıklayacak. İncesu köyünde toprağa verilmesi beklenen şehit için Aksaray’da geniş katılımlı bir tören yapılması planlanıyor.