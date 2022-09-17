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10 ayrı hırsızlık olayına karışan şahıslara operasyon

Aksaray’da polis ekipleri tarafından 10 ayrı hırsızlık olayına karışan 5 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 12:25
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Aksaray’da 10 ayrı hırsızlık olayının 4 şüphelisi tutuklandı

10 ayrı hırsızlık olayına karışan şahıslara operasyon
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Aksaray’da ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık ve mala zarar verme olaylarıyla ilgili 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih, Nakkaş, Hasas, Ereğlikapı ve Hamidiye mahallelerinde meydana gelen 10 ayrı motosiklet hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 şahsın kimliklerini tespit etti. Şüpheliler yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden S.K. (19), A.İ. (19), R.B. (34) ve M.Y. (22) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda elde edilen 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi.


(Kaynak: İHA)

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