YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlar sonucunda, farklı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 14 milyon TL olduğu tespit edildi.

Operasyonlarda;

13.030 paket kaçak sigara,

590 paket puro,

198 adet elektronik sigara,

1.790 adet elektronik sigara filtresi,

1.750 adet elektronik sigara likiti,

720 adet çeşitli marka spor ayakkabısı,

10.805 adet kozmetik ürünü,

1.032 adet araç led farı,

1.750 adet çakmak,

140 adet termos,

874 adet cips,

57 adet kulaklık,

33 adet çocuk maması,

9 adet iPhone Watch saat,

110 adet çeşitli oyuncak,

54 adet kadın kol çantası,

8 adet gözlük,

10 adet Dyson marka elektronik eşya,

2 adet epilasyon cihazı,

485 adet cep telefonu malzemesi ele geçirildi.

Yapılan değerlendirmelerde ele geçirilen ürünlerin tamamının yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulduğu ve piyasaya sürülmek istendiği belirlendi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon kapsamında üç şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, il genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların da benzer durumlarda ihbar hattı üzerinden güvenlik güçlerine bilgi vermelerinin önemine vurgu yaptı.