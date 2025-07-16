Aksaray’da 15 Temmuz coşkusu: 103 metrelik Türk bayrağıyla demokrasi yürüyüşü

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl da büyük bir coşku ve anlam yüklü anlarla kutlandı. Şehitlerimizi anmak ve hain darbe girişimine karşı verilen destansı mücadeleyi unutturmamak adına düzenlenen etkinlikler, şehrin dört bir yanında binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Program, akşam saatlerinde Aksaray Şehitliği’nde başladı. Şehitlik alanından hareket eden motosikletliler, arkalarında gençlerin ellerinde taşıdıkları 103 metrelik dev Türk bayrağıyla kortejin öncüsü oldu. Onlara, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, MHP Aksaray İl Başkanı Burhanettin Karataş, il yönetim kurulu üyeleri, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Türk bayraklarıyla donatılan kortej, demokrasi mücadelesinin sembol noktası olan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’na yürüdü.

Meydana ulaşıldığında 15 Temmuz’u anlatan sinevizyon gösterimi ile hain darbe girişiminde yaşananlar gözler önüne serildi. Duygu dolu anların ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması, meydanda dev ekranlardan vatandaşlara dinletildi. Konuşmanın ardından Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri ile milli birlik ve beraberlik duygusu sanatın sesiyle bütünleşti.

15 Temmuz gecesinin simgesi haline gelen 00.13’te tüm camilerden yükselen selâlar, meydanda toplanan kalabalık tarafından dualarla karşılandı. Edilen duaların ardından program, sabahın ilk saatlerine kadar süren sohbetler ve milli birlik ruhunun yüreklerde pekişmesiyle son buldu.

Aksaray, bir kez daha 15 Temmuz’un unutulmayacağını ve unutturulmayacağını, meydanları dolduran binlerce vatanseverle tüm dünyaya göstermiş oldu.