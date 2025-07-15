Aksaray’da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı!

Metin KURT - Aksaray / YENİÇAĞ

Sabahın erken saatlerinde Aksaray Şehitliği’nde başlayan programda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen kahramanlar dualarla yâd edildi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, devlet protokolü ve vatandaşları bir araya getirdi.

DEVLET PROTOKOLÜ VE VATANDAŞLAR ŞEHİTLİKTE BULUŞTU

Anma programına Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu öncülük etti. Programa; Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Kadri Perek, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, AK Parti Milletvekilleri Hüseyin Altınsoy ve Cengiz Aydoğdu, İYİ Parti Milletvekili Turan Yaldır, MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı, kamu kurumlarının müdürleri, jandarma ve emniyet teşkilatı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ile şehit yakınları katıldı.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞIYLA BAŞLAYAN TÖREN DUYGU DOLU ANLARA SAHNE OLDU

Şehitlikte sabah saatlerinde başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şehitlikte dalgalanan Türk bayrakları, milli birlik ve beraberlik ruhunu simgelerken, katılımcıların duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

KUR’AN TİLAVETİ VE DUALAR EDİLDİ

Törende Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitlerin ruhları için dualar edildi. Duaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfiller bıraktı. Şehit yakınları mezar başında gözyaşlarını tutamadı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU YAPILDI

Tören kapsamında konuşan protokol üyeleri, 15 Temmuz’un Türk milletinin demokrasi ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin simgesi olduğunu belirtti. Şehitlerin unutulmayacağını ifade eden konuşmalarda, milletin birlik ve beraberliğinin her şeyden önemli olduğu vurgulandı.

ŞEHİT AİLELERİNE DESTEK MESAJLARI

Devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunun altı çizilirken, şehit yakınlarıyla birebir ilgilenen protokol üyeleri ailelerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek destek sözü verdi. Törene katılan vatandaşlar ise, şehit ailelerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

PROGRAM, ŞEHİT MEZARLIKLARININ ZİYARETİYLE SONA ERDİ

Programın sonunda katılımcılar, tüm şehit mezarlarını ziyaret ederek dualar etti. Türk bayraklarıyla süslenen şehitlikte, birlik ve beraberlik ruhu bir kez daha hissedildi. Şehit aileleriyle vedalaşan protokol üyeleri, böyle anlamlı günlerin şehitlerin unutulmaması adına büyük önem taşıdığı mesajını verdi.