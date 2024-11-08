Aksaray'da 192 bin adet kaçak sigara makaronu ele geçirildi

Aksaray /Metin Kurt

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emir ve talimatları doğrultusunda Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

İl genelinde yürütülen detaylı çalışmalar sonucunda, tütün kaçakçılığı yapıldığı belirlenen bir çekici ve bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara malzemesi ele geçirilirken, tütün kaçakçılığı suçlamasıyla iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

KOM EKİPLERİNİN YAPTIĞI ARAMALARDA KAÇAK SİGARA MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, sigara kaçakçılığına yönelik kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu. Çekicide ve ikamette yapılan detaylı aramada ele geçirilenler şu şekilde sıralandı:

1 adet hava kompresörü,

2 adet sigara dolum makinesi,

5,5 kilogram bandrolsüz paketlenmiş tütün,

10 kilogram kıyılmış tütün,

150 adet kesilmiş bandrol,

Tam 192 bin 600 adet dolu makaron.

Bu malzemelerin kaçak tütün ürünü üretimi ve dağıtımı amacıyla kullanıldığı tespit edilirken, el konulan ürünlerin piyasa değerinin de oldukça yüksek olduğu belirtildi.

İKİ ŞAHIS HAKKINDA KAÇAKÇILIKLA SUÇLAMA: O.G. VE C.D. YAKALANDI

Olayla ilgili olarak, 31 yaşındaki O.G. ve 71 yaşındaki C.D. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı. KOM ekipleri, şüpheliler hakkında yasal sürecin başlatıldığını ve soruşturmanın detaylandırıldığını belirtti. Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla şehrin çeşitli noktalarında yapılan kontrollerin devam edeceği vurgulandı.

EMNİYET YETKİLİLERİ: “KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ”

Aksaray Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının toplum sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekerek, bu tip kaçakçılık faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesi amacıyla operasyonlara ara vermeden devam edileceğini belirtti. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelede halkın da bilinçli olması gerektiğini vurgularken, şüpheli faaliyetlerin emniyet birimlerine ihbar edilmesinin, toplumun güvenliği açısından önemli olduğunu hatırlattı.

AKSARAY’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI SÜRECEK

Kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen operasyonlar, Aksaray genelinde devam edecek. Yetkililer, hem kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesi hem de yasa dışı ticaretin önlenmesi adına gerçekleştirilen bu tarz operasyonların önümüzdeki günlerde de aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Bu operasyon, hem halk sağlığını korumak hem de yasadışı kazanç yollarının önüne geçmek adına Aksaray Emniyet Müdürlüğü’nün kararlı mücadelesinin bir örneği olarak kayıtlara geçti. Aksaray’da kamu güvenliği ve sağlığı açısından önemli bir adım olan bu operasyonun, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik mücadelede caydırıcı bir rol oynaması bekleniyor.