Aksaray’da 2 otomobil birbirine girdi: 1 yaralı

Olay, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, Bahattin Y. kullandığı araç ile Rümeysa Ayşe Ö. yönetimindeki araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sonucu Toyota marka araç refüje çıkarak durmak zorunda kalırken, aracın sürücüsü Rümeysa Ayşe Ö. yaralandı. Araçtaki diğer yolcular durumu 112 Acil'e haber verdi.

İhbarı değerlendiren yetkililer olay yerine polis ve sağlık görevlilerini yönlendirdi. Bölgeye hızla ulaşan sağlık personeli, yaralı bayan sürücüye ilk müdahaleyi yerinde gerçekleştirdi. Yaralı daha sonra sedyeye alınarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne nakledildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının genel durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri kaza hakkında soruşturma başlattı.