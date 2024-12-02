Aksaray’da 2 otomobil birbirine girdi: 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da 2 otomobil birbirine girdi: 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tacin Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacılar Harmanı Mahallesi'nden Ortaköy ilçesine giden Suat A. (47) kontrolündeki otomobil ışıklı kavşaktan geçmek isterken, Ceydanur Ş. (23) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Selma A. (36) ile F.A. (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aksaray’da 2 otomobil birbirine girdi: 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

Aksaray’da 2 otomobil birbirine girdi: 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

Aksaray’da 2 otomobil birbirine girdi: 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

Aksaray’da 2 otomobil birbirine girdi: 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

Aksaray’da 2 otomobil birbirine girdi: 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

Aksaray’da 2 otomobil birbirine girdi: 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

Aksaray’da 2 otomobil birbirine girdi: 1’i çocuk 2 kişi yaralandı

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