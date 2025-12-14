Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağı’na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi yollarını kaybederek dağda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri dağda arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken, 2 üniversite öğrencisinden hala haber alınamadığı bildirildi.