YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) 2025 yılı 4. Olağan Toplantısı, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda ilin istihdam durumu, aktif işgücü programları, kırılgan gruplara yönelik projeler ve işgücü piyasasına ilişkin güncel veriler değerlendirildi.

İŞKUR verilerine göre Aksaray’da 2025 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 6.323 kişi işe yerleştirildi. İstihdamın büyük bölümü sanayi, hizmet, inşaat ve tarım sektörlerinde sağlandı. 2024 yılında ise 8.386 kişinin istihdam edildiği açıklandı.

Aksaray Valiliği öncülüğünde, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 500 kişi İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ve Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Programı (KİPAP) ile mesleki deneyim kazanarak iş sahibi oldu.

Vali Kumbuzoğlu, toplantıda yaptığı değerlendirmede “İstihdam politikalarımızın odağında dezavantajlı gruplar, kadınlar, gençler ve engelliler yer almaktadır. Her hanede en az bir sigortalı hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

4.985 İşyeri Ziyaret Edildi, 8.429 Kişilik İş Gücü Talebi Alındı

İŞKUR’un 2025 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yaptığı 4.985 işyeri ziyareti sonucunda 8.429 kişilik iş gücü talebi alındı. İş ve Meslek Danışmanları, işverenlere teşvik ve destekler hakkında bilgilendirme yaptı.

Engelli İstihdamında Artış: 2025’te 500 Engelli İşe Yerleşti

Engelli vatandaşlara yönelik yürütülen projeler kapsamında 2025 yılında 500 engelli birey istihdama kazandırıldı. Bu kapsamda, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 50 kişilik “Engelsiz İşgücü Uyum Programı” da hayata geçirildi.

Genç İstihdamı Rekor Kırdı

Genç nüfus oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olan Aksaray’da, 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla 3.386 genç işe yerleştirildi.

Ayrıca, Aksaray Üniversitesi ve İŞKUR iş birliğiyle 703 öğrenci “İŞKUR Gençlik Programı” kapsamında iş gücü piyasasına hazırlanıyor. Katılımcılara günlük 1.083 TL destek sağlanıyor.

Bireysel Danışmanlık ve Eğitimlerle 26.000 Kişiye Ulaşıldı

İŞKUR bünyesinde görev yapan İş ve Meslek Danışmanları tarafından 26.041 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildi.

İş Kulübü eğitimlerine 644 kişi katılarak öz geçmiş hazırlama, iş görüşmesi ve kariyer planlama alanlarında eğitim aldı.

Toplum Yararına Programlarla 2.749 Kişi Görevlendirildi

Toplum Yararına Program (TYP), İşgücü Uyum Programı ve İŞKUR Gençlik Programı kapsamında toplam 2.749 kişi görevlendirildi. Milli Eğitim bünyesindeki okulların temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinde 370 kişi istihdam edildi.

Aksaray Valiliği ve İŞKUR İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu kapsamlı çalışmalar, ilin istihdam oranlarını yükseltmeye, dezavantajlı grupları iş hayatına kazandırmaya ve yerel kalkınmayı desteklemeye devam ediyor.