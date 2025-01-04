Aksaray'da 40 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aksaray/ Metin Kurt
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan aranan ve hakkında 40 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahsın, Uşak ilinde saklandığı tespit edildi.
Şahsın yerinin belirlenmesinin ardından JASAT ekipleri, Uşak iline görevlendirildi. Titizlikle yürütülen operasyon sonucunda M.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan M.Y., cezaevine teslim edildi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam edeceğini açıkladı.