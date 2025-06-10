Aksaray’da acı olay! 18 yaşındaki genç intihar etti

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesine bağlı Yeşiltömek köyünde yaşanan trajik olay, tüm bölgeyi yasa boğdu. Henüz 18 yaşında olan Ahmet Can Karakaya, gece saatlerinde yaşadığı ruhi sıkıntılar sonucu intihar ederek yaşamına son verdi. Genç yaşta hayata veda eden Karakaya’nın ölümü, ailesi ve köy halkı başta olmak üzere tüm Aksaray’da derin bir üzüntüye yol açtı.

Olay, 9 Haziran'ı 10 Haziran'a bağlayan gece saat 02.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Can Karakaya, ailesiyle birlikte yaşadığı evde gece saatlerinde odasına çekildi. Sabaha karşı ailesi, gençten haber alamayınca odasına girdi ve Karakaya’yı asılı halde buldu. Oğullarının cansız bedeniyle karşılaşan aile bireyleri, büyük bir panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, genç Karakaya’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde, ölümün intihar sonucu gerçekleştiği değerlendirildi. Ancak kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla cenaze, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi işlemlerine alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, gencin neden böyle bir eyleme kalkıştığı sorusu ise yanıtsız kaldı. Aile bireylerinden alınan ilk bilgilere göre, Karakaya'nın son zamanlarda içine kapanık bir ruh hali içinde olduğu, herhangi bir psikolojik tedavi almadığı ancak bazı duygusal sıkıntılar yaşadığı ifade edildi.

KÖY HALKI ŞOKTA, AİLE PERİŞAN

Yeşiltömek köyü sakinleri, sabah saatlerinde duydukları haber karşısında büyük bir üzüntü yaşadı. Ahmet Can Karakaya'nın çevresinde sevilen, sessiz-sakin bir genç olduğu, intiharının büyük bir sürpriz olduğu ifade edildi. Aile bireyleri ve yakın akrabaları sinir krizi geçirirken, köy camisinde başlatılan taziye hazırlıkları sürüyor.

GENÇLERDE PSİKOLOJİK DESTEK İHTİYACI GÜNDEMDE

Bu acı olay, özellikle gençler arasında giderek artan ruhsal bunalım ve intihar vakalarına dikkat çekti. Uzmanlar, genç bireylerin yaşadığı psikolojik sorunların çoğu zaman sessiz ilerlediğine, ailelerin ve eğitim kurumlarının bu konuda daha duyarlı olması gerektiğine vurgu yapıyor.

Ahmet Can Karakaya’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürerken, cenazenin otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.