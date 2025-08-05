Aksaray’da adalet mitingi: Binler 'özgürlük' için meydandaydı

AKSARAY / METİN KURT

1 Ağustos 2025 tarihinde Aksaray tarihi günlerinden birini yaşadı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in önderliğinde gerçekleşen büyük miting, hem katılım açısından hem de verdiği toplumsal mesaj bakımından dikkatleri üzerine çekti. CHP Aksaray İl Başkanlığı da mitingin ardından yayınladığı yazılı açıklama ile Aksaray halkına içten bir teşekkür mesajı paylaştı.

CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aksaray Meydanı’nı dolduran on binlerce yurttaşın; adalet, özgürlük, demokrasi ve insan hakları adına gösterdiği duruşun altı çizildi. Açıklamada, “Aksaray’ın meydanına akın akın koşarak gelen, kalbi barış, kardeşlik ve adaletten yana olan, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine kadar herkese kalpten sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi gönderiyoruz,” ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU VE KAYYUM TEPKİSİ ÖN PLANDAYDI

Mitingin ana gündemini, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik yargı operasyonları ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması oluşturdu. CHP açıklamasında, beş aydır devam eden yargı sürecinin hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, halkın iradesine açık bir şekilde müdahale edildiği belirtildi. Kayyum atamaları, tutuklamalar ve süregelen baskıların karşısında sessiz kalınmayacağı mesajı net bir şekilde verildi.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Açıklamanın dikkat çeken bir diğer bölümü ise CHP’nin mücadelesine olan kararlılığını vurgulayan ifadeler oldu:

“Milletimizin hak, hukuk ve adalet arayışına bizler CHP olarak her zaman öncülük etmeye ve sesleri olmaya devam edeceğiz. Tüm belediye başkanlarımız ve yol arkadaşlarımız özgür kalana ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olana kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biz haklıyız, biz kazanacağız.”

SİYASİ MESAJ NET: UMUDU BÜYÜTMEYE DEVAM

CHP Aksaray İl Başkanlığı'nın mesajı, sadece bir teşekkür değil aynı zamanda kararlı bir siyasi duruşun da ifadesi olarak öne çıkıyor. Mitingin ardından yapılan açıklamalar, CHP’nin Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray’da da umudu büyütme hedefiyle yoluna devam ettiğini gösteriyor.