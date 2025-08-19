Aksaray’da ağaç kıyımına vatandaşlardan büyük tepki!

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergâhta yer alan kaldırımlardaki onlarca ağaç, yol ve altyapı çalışmaları gerekçe gösterilerek kesildi. Ancak gerekçe vatandaşları tatmin etmedi.

“Bu ağaçlar kaldırılmadan da düzenleme yapılabilirdi” diyen mahalle sakinleri, belediyeden resmi bir açıklama bekliyor.

“İKLİM KANUNU AKSARAY’A ÇABUK GELDİ!”

Küresel iklim krizine karşı dünyanın dört bir yanında ağaç dikim seferberlikleri düzenlenirken, Aksaray’daki ağaç kıyımı da geniş yankı uyandırdı.

Bazı vatandaşlar “İklim kanunu Aksaray’a çabuk geldi ama tersinden… Ağaç dikmek yerine ağaç kesmek mi çevre düzenlemesi?” diyerek ironi yaptı.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ İÇİN ANLAŞMA VAR MI?

Kamuoyunda en çok sorulan sorulardan biri de, “Bu ağaçların yerine yenileri dikilecek mi, yoksa kaldırımlar çıplak mı kalacak?” oldu.

Vatandaşlar, belediyenin çevre düzenlemesi için herhangi bir firmayla anlaşıp anlaşmadığını merak ediyor.

ÇALIŞMALAR NEDEN GECİKTİ?

Büyük Bölcek Mahallesi’nde yaklaşık 5 ay süren yol ve altyapı çalışmaları, hem gecikmesiyle hem de ağaçların kesilmesiyle tartışma konusu oldu.

Vatandaşlar, “Bu kadar uzun süren bir çalışmanın planlaması baştan doğru yapılsaydı ağaçlar kurtarılabilirdi” görüşünü dile getirdi.

BEKLENEN AÇIKLAMA

Mahalle halkı, Aksaray Belediyesi’nden net bir açıklama yapılmasını istiyor:

Ağaçların kesilme gerekçesi neydi?

Yerine yeni ağaçlar dikilecek mi?

Çevre düzenlemesi için hangi firma ile anlaşma yapıldı?

Gecikmenin sebebi neydi?

Çevreye duyarlılığın her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde, Aksaraylı vatandaşlar “Doğanın sesi duyulacak mı?” sorusuna yanıt arıyor.