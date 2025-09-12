Aksaray’da aile dehşeti: 3’ü ağır 4 yaralı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın Hassas Mahallesi’nde aile içi kavga kanlı bitti. 19 yaşındaki genç, tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra evine dönerek annesi ve kardeşini vurdu. Daha sonra intihar girişiminde bulunan genç ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAYIN SEYRİ

Edinilen bilgilere göre olay, Hassas Mahallesi 6673. Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ömercan T. (19) ile Kuddusi A. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ömercan T., yanında bulunan tabancayla Kuddusi A.’yı yaraladı.

Yaralanan Kuddusi A., çevreye sığınarak hayatta kalmaya çalışırken, öfkeli genç bu kez evine yöneldi. Burada annesi Medine T. (41) ve kardeşi U.T.’yi (9) tabancayla vurdu. Daha sonra aynı silahı kendi başına doğrultarak intihar etmeye kalkıştı.

MAHALLE SİLAH SESLERİYLE SARSILDI

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk incelemelerde 3 kişinin durumunun ağır, bir kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Sokak giriş çıkışlara kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede delil topladı. Olayın kesin nedeni henüz bilinmezken, aile içi anlaşmazlığın uzun süredir devam ettiği ileri sürüldü.

Savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.