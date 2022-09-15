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Akaryakıt istasyonunun yanında TIR patlaya patlaya yandı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen ve kaza sonrası yanmaya başlayan TIR adeta alev topuna döndü. Akaryakıt istasyonunun yanında patlaya patlaya yanan TIR korku dolu anlar yaşattı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 07:30
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Aksaray'da akaryakıt istasyonunun yanında TIR patlaya patlaya yandı

Akaryakıt istasyonunun yanında TIR patlaya patlaya yandı
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İHA'nın haberine göre, kaza, Aksaray - Adana karayolu Karasu Kavşağında meydana geldi. İstanbul'da fabrikadan yüklenen balata spreylerini Şanlıurfa'ya götüren Orhan E. (31) idaresindeki 63 ADG 886 plakalı TIR, Karasu Kavşağı'na geldiği esnada virajı alamadı. 

Virajdan dönüş yaparken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yatan TIR bir anda alev aldı. TIR dorsesinin de yandığını fark eden sürücü hızla araçtan ayrılırken, yanıcı madde olan balata spreyleri art arda patlamaya başladı. 

TIR kısa sürede alevlere teslim olurken alevler korku dolu anlar yaşattı. Yangını gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken yol trafiğe kapatıldı. Yangına 4 koldan müdahale eden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ürküten alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. 

Korkutan alevlerin hemen yanı başında akaryakıt istasyonunun bulunması facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. İtfaiyenin çalışmasıyla tamamen söndürülen TIR'dan geriye sadece demir iskeleti kaldı. Soğutma çalışmalarının ardından yol tek şeritten trafiğe açılırken dumandan etkilenen TIR sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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