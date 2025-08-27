“Aksaray’da akıllı duraklar akılsız kaldı”

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray Belediyesi tarafından büyük bir tanıtımla hayata geçirilen akıllı durak projesi, kısa sürede vatandaşların eleştirilerine hedef oldu. “Ücretsiz internet, engelli araçları için şarj üniteleri, LED ekranlarla otobüs takip sistemi” gibi yeniliklerle kamuoyuna duyurulan duraklar, işlevsizliğiyle tepki topluyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde uygulamaya alınan durakları kullanan vatandaşlar, hizmetlerin yalnızca “gösteriş amaçlı” yapıldığını savunuyor. Yaklaşık bir yıldır otobüs takip ekranlarının çalışmadığını, engelli araçları için konulan şarj ünitelerinin bozuk olduğunu belirten yurttaşlar, belediyenin projeleri hayata geçirip daha sonra kaderine terk ettiğini öne sürüyor.

Bir vatandaş tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Yaklaşık bir yıldır ekranlardan hiçbir bilgi alamıyoruz. Otobüs saatlerini yine kendi imkânlarımızla öğrenmek zorunda kalıyoruz. Engelli şarj üniteleri çalışmıyor. Hizmet yapılmış olmak için yapılıyor ama sonrasında takip edilmiyor.”

“MODERN KENT KİMLİĞİ” SÖYLEMLERİ SORGULANIYOR

Aksaray Belediye Başkanı’nın “Modern kent kimliğine uygun projeler yapıyoruz” açıklamalarına rağmen, vatandaşlar hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmadığını düşünüyor. Belediyenin sık sık altını çizdiği “marka şehir” vurgusuna atıfta bulunan yurttaşlar, kalıcı olmayan bu hizmetlerin kentin marka değerine zarar verdiğini ifade ediyor.

İHALELER VE TAKİP EKSİKLİĞİ TARTIŞMA YARATTI

Vatandaşların en çok dile getirdiği konulardan biri ise, projelerin takipsiz bırakılmasının ardında hangi gerekçelerin olduğu. Yapılan işlerin denetlenmediğini belirten yurttaşlar, “İhaleler kimlere veriliyor, kimler zengin ediliyor?” sorusunu da gündeme taşıdı.

Bu noktada, belediyenin hayata geçirdiği projelerin sadece başlangıç aşamasında gündem yaratıp, sonrasında işlevsizleşmesi “şeffaflık” tartışmalarını beraberinde getiriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE HALKIN ERİŞİMİ TALEP EDİLİYOR

Aksaraylı vatandaşlar, belediyenin yalnızca yeni projeler açıklamakla değil, yapılan hizmetleri sürekli olarak takip etmekle de sorumlu olduğunu belirtiyor. Özellikle toplu ulaşımda kolaylık sağlaması gereken akıllı durakların işlevsiz kalması, şehirde yaşayan binlerce kişinin günlük yaşamını doğrudan etkiliyor.

“Biz yeni projelerden çok, yapılan işlerin çalışır durumda kalmasını istiyoruz” diyen vatandaşlar, belediyeye çağrıda bulunarak hizmetlerin sürekli kontrol altında tutulmasını, arızaların hızla giderilmesini ve halkın gerçekten faydalanabileceği bir sistemin hayata geçirilmesini talep ediyor.