YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da son günlerde artan intihar vakaları ve yaşanan toplumsal olaylar şehirde büyük bir endişe yarattı. Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, yaptığı kapsamlı basın açıklamasıyla hem kamu kurumlarına hem de topluma güçlü bir çağrıda bulundu.

“Bu açıklamayı gönül rahatlığıyla yapamıyorum” sözleriyle açıklamasına başlayan Karakuş, son dönemde Aksaray’da peş peşe yaşanan genç intiharlarına dikkat çekerek, durumun artık sessiz kalınamayacak bir hâle geldiğini söyledi.

“SON BİRKAÇ GÜN İÇİNDE 5-6 GENCİMİZİ KAYBETTİK”

Ali Karakuş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Daha önce Aksaray’da artan intihar vakalarının araştırılması, özellikle gençlerimiz arasında yaşanan bu acıların sebeplerinin ortaya konulması ve bir araştırma komisyonu kurulması yönünde iki kez çağrıda bulunduk.

Ancak üzülerek ifade ediyorum ki, şehrimizin önde gelen kesimleri bu konuda yeterli duyarlılığı göstermedi.”

Karakuş, yalnızca son birkaç gün içinde 5 ila 6 gencin hayatına son verdiğini belirterek, “Bu sabah 26 yaşındaki bir kardeşimizin daha intihar ettiğini öğrendim. Bu tablo, artık sessiz kalınamayacak bir hâl almıştır.” ifadelerini kullandı.

“AKSARAY DERİN BİR SOSYAL VE EKONOMİK SARSINTI İÇİNDE”

Anahtar Parti İl Başkanlığı olarak bir komisyon kurduklarını, araştırmalar yaptıklarını dile getiren Karakuş, ancak bu çabaların tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Devletin ilgili kurumlarına da çağrıda bulunan Karakuş, “Bu konu bilimsel, psikolojik ve sosyolojik olarak derinlemesine incelenmelidir.” dedi.

Aksaray’ın yalnızca intihar vakalarıyla değil, kadın cinayetleri ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle de zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Karakuş, “Geçtiğimiz hafta genç bir iş insanımızın ölümü, ardından Ortaköy’de yaşanan bir kadın cinayeti, şehrimizin psikolojik ve sosyoekonomik bir çöküntü içinde olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

“AKSARAY KÖTÜ TANINMASIN” ENDİŞESİ ÇÖZÜM DEĞİL

Karakuş, açıklamasında şehir yöneticilerine, siyasilere ve tüm toplumsal kesimlere seslendi:

“Lütfen bu konuların üzerini örtmeyelim.

‘Aksaray kötü tanınmasın’ endişesiyle bu sorunları halının altına süpürmek çözüm değildir.

Artık halının altı dolmuştur.”

Bu meselelerin siyaset üstü olduğuna vurgu yapan Karakuş, “Gelin rozetlerimizi bir kenara bırakalım, Aksaray için bir araya gelelim. Bu sorunları birlikte konuşalım, ortak akılla çözelim.” çağrısında bulundu.

“ROZETİMİZİ ÇIKARIR, ŞEHRİMİZ İÇİN ÇALIŞIRIZ”

Ali Karakuş, Anahtar Parti olarak her türlü iş birliğine açık olduklarını belirterek, “Gerekirse rozetimizi çıkarıp, şehrimizin geleceği için kurulacak her komisyonda yer almaya hazırız.” dedi.

“CANLI BAHİS, SANAL KUMAR VE UYUŞTURUCU EN BÜYÜK TEHDİT”

Anahtar Parti’nin kendi çalışmaları sonucunda ulaştığı bulgulara göre, gençler arasında artan intiharların temel sebepleri arasında canlı bahis, sanal kumar ve uyuşturucu bağımlılığı bulunuyor.

Karakuş, bu konularda acil önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Gençlerimizi bu karanlık tuzaklardan korumak zorundayız.

Bu bir siyasi mesele değil, hayat memat meselesidir.”

“AKSARAY İÇİN, GENÇLERİMİZ İÇİN, GELECEĞİMİZ İÇİN EL ELE”

Basın açıklamasını duygusal bir çağrıyla sonlandıran Ali Karakuş, “Ne olur, bir araya gelelim. Aksaray için, gençlerimiz için, geleceğimiz için el ele verelim. Artık kaybedecek bir canımız daha yok.” dedi.