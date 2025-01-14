Aksaray’da alev alan mandalina yüklü tır küle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aksaray’da alev alan mandalina yüklü tır küle döndü

Aksaray'da otoyolda seyir halindeyken aniden alev alan mandalina yüklü tır yanarak kül oldu.

Yangın, Ankara - Niğde otoyolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara-Niğde otoyolunda Aksaray'ın Gülağaç ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi.

Niğde'den Ankara istikametine seyreden İbrahim Y. (32) idaresindeki tır, Aksaray'ın Gülağaç ilçe sınırlarında bulunan bir dinlenme tesisi civarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü İbrahim Y. (32) tırı yolun sağına çekerek kendini dışarıya attı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tır ve dorsesi yanarak adeta küle döndü.

İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

aw370219-03.jpg

aw370219-02.jpg

aw370219-01.jpg

Son Haberler
Yusuf Güney bu kez tarih verdi! Kıyamet açıklaması dalga konusu oldu
Yusuf Güney bu kez tarih verdi! Kıyamet açıklaması dalga konusu oldu
Isparta’da sokak ortasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu. Savcılığa başvuruldu
Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu. Savcılığa başvuruldu
80 bin buzağıdan 5 milyar TL gelir bekleniyor
80 bin buzağıdan 5 milyar TL gelir bekleniyor
Elon Musk, TikTok'u satın almaya hazırlanıyor
Elon Musk, TikTok'u satın almaya hazırlanıyor