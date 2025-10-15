YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Yahya B. idaresindeki 68 AFN … plakalı otomobil, seyir halindeyken trafik ışıklarına yaklaştığı sırada önünde seyreden 68 AFR … plakalı araca arkadan çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı alkol testinde sürücü Yahya B.’nin 2.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü polis ekiplerince işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve 9.267 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücünün aracı ise çekici marifetiyle otoparka çekildi.