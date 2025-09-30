Aksaray’da alkollü sürücü virajı alamadı: 1 ölü

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt
Aksaray’da belediye arsaları yolu üzerinde, yeni Oto Sanayi çıkışındaki 131. caddede feci bir trafik kazası yaşandı. 68 HK 410 plakalı araç, virajı alamayarak şarampole uçtu.
SÜRÜCÜ HEM EHLİYETSİZ 0.98 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Aracı kullanan 44 yaşındaki İsmail D.’nin 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Kontrolünü kaybeden sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle araç şarampole savruldu.
YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Kazada araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Erhan Evgin yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı.