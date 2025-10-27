YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da meydana gelen zincirleme kazada önce bir otomobil bariyerlere çarptı, ardından yaralıları hastaneye götüren ambulans, hastaneye 5 kilometre kala otomobille çarpıştı. Kazalarda toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat öğle sıralarında Ankara–Niğde Otoyolu Ozancık köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Kapadokya’ya tatile giden Habibe G. (35) idaresindeki 34 NFN … plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Habibe G., eşi Hakan G. (37) ve oğulları Yusuf G. (8) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne doğru yola çıkarıldı. Ancak ambulans, hastaneye yaklaşık 5 kilometre kala Nakkaş Mahallesi mevkiinde, Behzat K. idaresindeki 68 AAR … plakalı ambulans ile Abdulkadir B. (50) yönetimindeki 68 FK … plakalı otomobilin çarpışması sonucu ikinci bir kaza meydana geldi.

Çarpışmada, ambulans sürücüsü Behzat K., sağlık çalışanları Müjde C. (24) ve Aliye K. (25) ile ambulansta bulunan yaralı Habibe G. ve Yusuf G., ayrıca otomobil sürücüsü Abdulkadir B. yaralandı.

Toplam 7 yaralı, diğer ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.